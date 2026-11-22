"Динамо" — "Оболонь" / © ФК Динамо Київ

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"Динамо" розгромило "Оболонь" у матчі 13-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві завершився з рахунком 4:2.

Господарі поля відкрили рахунок уже на 3-й хвилині зустрічі — Томаш Кендзьора забив ефектним ударом п'ятою на ближній стійці після подачі Миколи Шапаренка з кутового.

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На 5-й хвилині команди були змушені залишити поле через повітряну тривогу. Орієнтовно через пів години гра поновилася після відбою.

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На 16-й хвилині "біло-сині" зміцнили свою перевагу — П'єр Мунгенге забив дебютний гол за "Динамо". А вже на 22-й хвилині Шола Огундана довів рахунок до розгромного після асисту від Кеассе Ба.

На 24-й хвилині "пивовари" відквитали один гол — Олексій Сич на дальній стійці зрізав м'яч у власні ворота після подачі з кутового.

У другому таймі підопічні Мацея Кендзьорека повернули собі гандикап у три голи — на 56-й хвилині Шапаренко реалізував пенальті.

На останній хвилині основного часу гості відповіли ще одним своїм голом — остаточний рахунок гри встановив Павло Полегенько, реалізувавши пенальті.

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Огляд матчу "Динамо" — "Оболонь"

Після цієї перемоги "Динамо" з 26 очками залишилося на третьому місці в турнірній таблиці УПЛ — "біло-сині" відстають від лідера чемпіонату "Шахтаря" на 4 бали, але мають матч у запасі. "Оболонь" з 8 пунктами перебуває 14-й позиції.

У наступному турі "Динамо" прийме "Чорноморець", а "Оболонь" вдома зустрінеться із "Зорею". Обидва поєдинки відбудуться 28 листопада.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" сенсаційно втратив очки в матчі УПЛ.

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