Визначився чемпіон Australian Open-2025

Італійський тенісист Яннік Сіннер став переможцем Australian Open-2025 у чоловічому одиночному розряді.

У фіналі турніру 23-річний італієць (№1 ATP) обіграв 27-річного німця Александра Звєрєва (№2 ATP). Поєдинок тривав 2 години 45 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 7:6, 6:3.

Сіннер вдруге поспіль виграв Відкритий чемпіонат Австралії. Це його третя перемога на турнірах Grand Slam. Раніше він також здобув титул на US Open-2024.

Звєрєв утретє в кар'єрі зіграв у фіналі турнірів серії Grand Slam. Раніше він також програв вирішальні матчі Roland Garros-2024 і US Open-2020.

Раніше повідомлялося, що визначилася переможниця Australian Open-2025 у жіночому одиночному розряді.

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