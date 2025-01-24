Стали відомі фіналісти Australian Open-2025: хто розіграє трофей

У п'ятницю, 24 січня, відбулися півфінальні матчі Australian Open-2025 у чоловічому одиночному розряді. У підсумку визначились фіналісти турніру.

За трофей позмагаються німець Алекандр Звєрєв та італієць Яннік Сіннер.

У півфіналі Звєрєв обіграв серба Новака Джоковича. Перший сет завершився з рахунком 7:6 на користь Звєрєва, після чого сербський тенісист відмовився продовжувати поєдинок через травму лівого стегна.

В іншому поєдинку 1/2 фіналу Сіннер переміг американця Бена Шелтона з рахунком 7:6, 6:2, 6:2.

Фінальний поєдинок між Сіннером і Звєрєвим відбудеться у неділю, 26 січня.

Сіннер – перша ракетка світу та чинний чемпіон Australian Open. Для Звєрєва це буде третій фінал на рівні турнірів Grand Slam, раніше він програв вирішальні матчі Roland Garros-2024 і US Open-2020.

Раніше повідомлялося, що визначилися фіналістки Australian Open-2025.

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