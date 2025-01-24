Скільки треба ходити щодня, щоб схуднути

Ходьба в поєднанні з правильним харчуванням може стати прекрасним способом схуднення.

Процес зниження ваги залежить від статі, віку і фізичної підготовки та типу ходьби.

Як підрахували фахівці, щоб скинути один кілограм ваги, необхідно втратити приблизно 7 000 ккал.

Тобто, щоб скинути кілограм маси тіла, треба робити по 10 000 кроків щодня протягом 2 тижнів. Щоб прискорити цей процес, можна протягом тижня щоденно робити по 20 000 кроків.

Однак не всі прогулянки дають однаковий ефект. Важливо переконатися, що пульс досягає рівня помірної інтенсивності під час прогулянки.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC), вправи середньої інтенсивності – це діяльність, яка підвищує частоту серцевих скорочень до 50–70% від максимальної частоти серцевих скорочень.

Найбільш точним способом вимірювання рівня інтенсивності є використання монітора серцевого ритму, але ви також можете відстежувати сприйняття напруги.

За шкалою 0–10 (0 – сидячи, 10 – найвищий з можливих навантажень), помірна інтенсивність – 5–6, а енергійна активність починається від семи.

Почніть з ходьби щодня, доки ви не зможете робити це протягом години або понад 4-5 разів на тиждень.

Якщо ви дотримуватиметесь швидкого темпу і звертатимете увагу на своє харчування, ви налаштуєтесь на ефективне схуднення.

Раніше ми писали про продукти та напої, від яких росте живіт. Більше про це читайте у новині.

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