Який пульс вважається нормальним: параметри за віком

Пульс вимірюється за кількістю скорочень серцевого м’яза за одну хвилину.

Пульс показує частоту серцевих скорочень й кількість ударів серця за хвилину. Показник пульсу може змінюватись в залежності від віку, статі та індивідуальних особливостей людини.

Пульс може підвищуватись після занять спортом, після пробіжок і навіть після активної ходьби. Також пульс частішає, якщо ви починаєте хвилюватися, переживаєте або чогось сильно боїтеся. Також на частоту пульсу впливають гормони, деяка їжа чи приймання ліків. А ще температура тіла, положення тіла (стоячи чи лежачи), куріння, рівень фізичної підготовки, вага.

У цій таблиці подано цільові зони пульсу для різних вікових груп:

від 20 до 30 років - 50-90 ударів за хвилину

20-40 років - 60-90 ударів за хвилину

40-50 років - 60-80 ударів за хвилину

50-60 років - 65-85 ударів за хвилину

60 років і старше - 70-90 ударів за хвилину

Якщо часто пульс буває нижче 60 ударів на хвилину - це називається брадикардія.

Якою є норма пульсу під час фізичних навантажень

Під час фізичних навантажень частота серцевих скорочень природно збільшується. Помірне підвищення частоти серцевих скорочень є цілком закономірним, оскільки організм потребує більше кисню та енергії, а отже серце повинно активніше помпувати кров. Проте важливо навантажувати серце дозовано і регулярно.

З часом, якщо людина тренується постійно, частота серцевих скорочень нормалізується. Тобто серце буде скорочуватися рідше, водночас його робота буде ефективнішою. Під час тренувань зможе спокійно перекачувати кров, забезпечуючи потребу організму у кисні та необхідних поживних речовинах.

Як нормалізувати пульс

Уникайте стресів. Стрес сприяє підвищенню пульсу і кров’яного тиску. Щоб заспокоїтися, практикуйте глибоке дихання, йогу та медитацію.

Куріння призводить до збільшення частоти серцевих скорочень. Відмова від цієї згубної звички допоможе нормалізувати пульс.

Позбудьтеся зайвих кілограмів. Чим більша вага тіла, тим більше серцю треба докладати зусиль, щоб забезпечити киснем і поживними речовинами всі ділянки організму.

Раніше ми писали, як покращити здоров’я серцево-судинної системи.

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