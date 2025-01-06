Новий скандал із ТЦК: нардеп розкрив гучну схему

Суспільство сколихнув черговий скандал з терцентрами. Нардеп опублікував відповідь на депутатський запит щодо мобілізації заброньованого працівника в одній із областей України. Ба більше, він навіть розсекретив, як ТЦК змогли мобілізувати заброньованого.

Всі деталі гучної справи розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Мобілізували заброньованого

Центри комплектування та соціальної підтримки вважають, що можуть мобілізовувати заброньованих працівників, анульовуючи надані їм відстрочки. Про це йдеться у відповіді Миколаївського обласного ТЦК та СП на запит народного депутата, члена Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Федієнка. З оприлюдненого депутатом документу випливає, що вказані у депутатському запиті працівники були заброньовані від мобілізації, але були викликані розпорядженням начальника Миколаївського районного ТЦК та СП для уточнення облікових даних та проходження медичного огляду і були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації.

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При цьому неназвані службові особи анулювали відстрочки від призову на військову службу, не врахувавши факт бронювання вказаних працівників за підприємством, яке було визнано критично важливим.

"Отримав відповідь щодо мобілізації заброньованого працівника. Тобто так тепер можна: анулювати відстрочку працівнику критично важливого підприємства, навіть не звернувши увагу що він був заброньований."

Бронювання від мобілізації / Фото: ТСН

Він звернув увагу, що Миколаївський обласний ТЦК та СП у своїй відповіді стверджує, що діяв у межах чинного законодавства.

"Проблематика всієї цієї історії що тепер таку людину демобілізувати неможливо. Підприємство втрачає критично важливого працівника. А вся система бронювання – довіру від підприємств, які в межах чинного законодавства бронюють критично важливих працівників. "Ви можете поставити зарплату хоч сто тисяч, але ви не зможете убезпечити вашого працівника від подальшої мобілізації."

Пізніше Федієнко пояснив, як могла статися така ситуація. Виявилось, що працівники центру комплектування не внесли бронювання до системи “Оберіг”.

"Досить багато на всіх нарадах казали про те, як треба прибрати так званий фрод, коли деякі керівники підприємств намагалися маніпулювати коли оформлювали бронювання військовозобовʼязаним. Але тут я маю інший випадок. Коли у військовозобов’язаного є офіційно, законно, оформлено бронювання, але працівники центру комплектування не внесли це бронювання до системи оберіг. А я так розумію, що накази Міністерства економіки, звісно, для них не накази. І таким чином фахівця оператора зв’язку мобілізували.

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Примітно, що про такі випадки мобілізації заброньованих в Україні нардеп Федієнко повідомляв і раніше. На Закарпатті, Харківщині та в Одесі декілька військовозобов’язаних, які мають бронювання та підтвердження цьому у паперовому вигляді, були затримані та доставлені у ТЦК, згодом деякі з них були відвезені у військову частину, а вже після з’ясування обставин були повернуті до ТЦК – про це Олександр Федієнко повідомляв на своїй сторінці у Facebook.

"До мене як члена Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки надходить багато звернень як від громадян так і від організацій щодо протиправних дій ТЦК та СП. Змушений констатувати що намітилась нова тенденція – працівники ТЦК примусово мобілізують працівників, які мають при собі документи, які підтверджують їх бронювання. Аргументація завжди подібна – дані відсутні в системі "Оберіг", а паперові документи не визнаються."

Також депутат навів відповідні приклади. Так, 18 листопада працівники провайдера звʼязку, виконуючи свої посадові обов’язки, виїхали з м. Мукачево в Солотвино Тячівського району Закарпатської області для відновлення лінії звʼязку. На блокпосту на в’їзді в населений пункт Нижня Апша їх зупинили працівники Тячівського РТЦК. Одного з працівників, незважаючи на документи бронювання, в той же день, направели в Ужгород. Після переміщення по різних військових частинах, нарешті, 20.11.2024 бронювання працівника визнали та 21.11.2024 відвезли до Тячівського РТЦК. Крім того, 29 жовтня бригада провайдера повертались з робіт на лінії з місті Богодухів Харківської області на службовому автомобілі та, як потім з’ясувалось, були зупинені працівниками Слобідського РТЦК, які, як зазначає Федієнко, не представлялись, були в "балаклавах".

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"При перевірці військово-облікових документів, були пред’явлені документи, які у встановленому порядку підтверджували наявність бронювання. Проте двох працівників було затримано, доставлено у приміщенні Слобідського РТЦК та СП м. Харків, у них відбирались мобільні телефони. На одного з працівників було накладено штраф в сумі 17 тис. грн, який потім було скасовано, як неправомірний. Працівників відпустили", — зазначив депутат.

В іншому випадку під час виконання працівником провайдера трудових обов’язків він був зупинений представниками поліції, які, після перевірки документів, незважаючи на наявність документів щодо наявності відстрочки (броні) від мобілізації до 26 січня 2025 рок, був «затриманий та доставлений до Хаджибейського РТЦК та СП.

"Протокол про адміністративне затримання не складався, рідних затриманого не було повідомлено про його місцеперебування. Правнича допомога не надавалась та не допускали адвоката. Громадянин при наявності дійсного бронювання, проти його волі, утримувався в РТЦК та СП понад два тижні", — розповів нардеп.

Олександр Федієнко зазначив. що насправді подібних фактів значно більше і він навів лише ті, над якими працював протягом останнього тижня. Він звернув увагу представників ТЦК, що «не варто зловживати повноваженнями» і надягати "балаклави". Також, за його словами, скеровані відповідні звернення щодо службової перевірки.

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В коментарі для ТСН.ua Олександр Федієнко ще раз підтвердив, що ці чоловіки мали бронювання.

"Всі вони були заброньовані. В Міноборони України нам відповіли, що такі ситуації можуть статись, якщо дані про особу не синхронізувались з реєстрами. Цитую: "Військовозобов'язаний, якщо бачить, що відповідної інформації про нього немає в електронному вигляді, повинен звернутись з паперовими документами до ТЦК для вирішення питання".

Адвокат Роман Сімутін, який спеціалізується зокрема і в питаннях мобілізації, підкреслює, що паперовий документ ігнорувати неприпустимо.

"Паперовий документ є дійсним з точки зору чинного законодавства. Якщо інформація про бронювання не внесена в електронний реєстр — це не провина військовозобов’язаного."

Бронювання від мобілізації / Фото: ТСН.ua

Анулювати бронювання у "Дії"

Додам, що на порталі "Дія" запустили нову послугу, завдяки якій керівники та уповноважені особи компанії можуть анулювати бронювання для військовозобов'язаних працівників. Про це повідомили у пресслужбі "Дії". Щоб скористатися послугою потрібно: авторизуватись на порталі з електронним підписом юридичної особи; подати заяву з даними про працівників на розбронювання; перевірити заяву та підписати її електронним підписом; очікувати результату протягом доби – на електронній пошті та в особистому кабінеті. У застосунку зазначили, що податися на анулювання можна лише раз на 30 днів.

Нагадаємо, головним словом 2024 року стало "бусифікація" – термін, який 2024 року широко поширився в українському суспільстві.

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