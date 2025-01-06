У Франції підтвердили випадки дезертирства серед українських військових під час навчань

В Державному бюро розслідувань України підтвердили, що наразі проводять розслідування щодо перевищення повноважень і дезертирства.

У французькій армії підтвердили, що серед українських військових, які проходили навчання у Франції, були випадки дезертирства.

Як повідомляє агентство AFP, представник французької армії заявив, що кількість таких інцидентів не є масовою.

“Була певна кількість дезертирів, але вона залишається вкрай незначною, враховуючи загальну кількість людей, які пройшли підготовку. Вони перебували у французьких казармах і мали право виходити”, – зазначив він.

Навчання у Франції проходила 155-та механізована бригада “Анна Київська”, яка зараз діє на Покровському напрямку.

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Раніше журналіст Юрій Бутусов повідомляв про проблеми у формуванні бригади, серед яких – недостатнє забезпечення технікою, боєприпасами та особовим складом. Він також наголошував на втрати через ці проблеми.

В Державному бюро розслідувань України підтвердили, що наразі проводять розслідування щодо перевищення повноважень і дезертирства в межах цього підрозділу.

Нагадаємо, раніше Bloomberg писав, що в Україні дедалі більше виснажених військових тікають зі служби. Так, у країні вшестеро зросла кількість кримінальних проваджень щодо самовільного залишення військової частини за три роки повномасштабної війни.