В Україні дедалі більше виснажених військових вирушають у СЗЧ – Bloomberg

За три роки повномасштабної війни в Україні було відкрито майже 96 тис. справ проти військових, які залишили свої частини.

В Україні дедалі більше виснажених військових тікають зі служби. Так, у країні вшестеро зросла кількість кримінальних проваджень щодо самовільного залишення військової частини за три роки повномасштабної війни.

Про це йдеться у статті Bloomberg з посиланням на Офіс генпрокурора.

У публікації вказано, що за даними ОГ, від 2022 року в Україні було відкрито майже 96 тис. кримінальних справ проти військовослужбовців, які залишили свої частини після повномасштабного вторгнення Росії.

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Зазначається, що це шестикратне збільшення за останні два роки. Більшість справ було відкрито 2024 року.

На тлі намагання української армії стримувати наступ російських окупантів дефіцит людських ресурсів стає дедалі гострішим. Водночас Україна намагається уникнути військового призову, який може підірвати економіку і збурити втомлене війною населення.

У статті йдеться, що через це деякі українські війська розгорнуті на невизначений термін без жодних шансів на перерву. А нових військових, які могли б їх замінити, не вистачає.

Автори матеріалу вказали на причини СЗЧ.

"Український лідер (Володимир Зеленський – ред.) не визначив кінцевого терміну демобілізації, що змусило досвідчених солдатів замислитися над тим, чому вони повинні ризикувати своїм життям, коли мільйони чоловіків – багато з яких молодші – не служать. Для них СЗЧ стає єдиним перепочинком, шансом відновити сили і зайнятися сімейним життям", – мовиться у публікації.

Київ не називає офіційну кількість бійців, які самовільно залишили частини. Зокрема, таку інформацію відмовився коментувати заступник начальника Головного управління Військової служби правопорядку ЗСУ Олександр Гринчук , назвавши ці дані "конфіденційними".

Зауважимо, на сайті Офісу генпрокурора опубліковані звіти про кримінальні правопорушення в Україні за різні роки. Там є й дані про справи за СЗЧ і дезертирство. Вони співмірні з тими, які наводить видання.

Зокрема, у звіті на сайті ОГ за січень-листопад 2024 року вказано, що:

від початку 2024 року обліковано 41 950 кримінальних проваджень за СЗЧ і ще 19 922 – за дезертирство,

2023 року було 16 515 справ за СЗЧ і 7 771 за дезертирство,

2022 року – 6 183 справ за СЗЧ та 3 214 за дезертирство.

Тож загальна кількість справ за СЗЧ і дезертирство за період від 2022 до 2024 року сягає 95 555.

Нагадаємо, раніше у статті Financial Times йшлося про значне зростання в Україні кількості дезертирів. Воно перевищує показники за попередні два роки повномасштабної війни.

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