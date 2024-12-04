Закон про повернення із СЗЧ: Жорін дав несподіванку оцінку

Вказуючи кількість тих, хто уже повернувся до війська, слід враховувати цифри нових СЗЧ.

Ухвалений Верховною Радою закон про можливість поновлення військової служби після першого самовільного залишення частини (СЗЧ) не вирішує цієї проблеми в українській армії.

На цьому наголосив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

За його словами, вказуючи кількість тих, хто уже повернувся до війська, слід враховувати цифри нових СЗЧ українських військових, які “вирішили скористатись такою можливістю саме завдяки цьому закону”.

Максим Жорін зазначив, що легше “гасити пожежу” новим законом чи створенням нової посади типу військового омбудсмена, ніж змінювати чинну систему.

“Сильна мотиваційно-ідеологічна робота, авторитетні командири, якісна підготовка - ось з цим можна і треба працювати. Це непроста справа, великий обсяг, але тільки така робота може принести реальне рішення проблеми великої кількості СЗЧ”, - вважає він.

Нагадаємо, військовослужбовці, які вперше самовільно залишили військову частину, можуть повернутись і продовжити службу. Щоб уникнути кримінальної відповідальності за СЗЧ, вони мають це зробити до 1 січня 2025 року.

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