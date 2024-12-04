У кожній бригаді ЗСУ з’явиться уповноважений із закупівель – Міноборони

Ця посада дозволить розмежувати бойові обов’язки військових і завдання, пов’язані із закупівлями.

У бригадах ЗСУ запроваджується нова штатна посада – уповноважений із закупівель товарів, робіт та послуг.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров в Telegram.

"Підписав наказ, який запроваджує нову штатну посаду у кожній бригаді Збройних сил України – уповноваженого із закупівель товарів, робіт та послуг", – йдеться в повідомленні.

За словами міністра ці фахівці відповідатимуть за планування та організацію закупівель, підготовку тендерної документації, аналіз ринку, пошук постачальників, відбір та оцінку пропозицій. Завдяки цьому закупівлі для наших підрозділів здійснюватимуться швидко, прозоро та з урахуванням реальних потреб воїнів.

Він додав, що нова посада дозволить розмежувати бойові обов’язки військових і завдання, пов’язані із закупівлями.

"Наша мета – щоб українські воїни своєчасно отримували всі необхідні засоби для відбиття російської агресії. Продовжуємо системні зміни для зміцнення обороноздатності та підвищення ефективності Збройних Сил", – підсумував Умєров.

Нагадаємо, міноборони спільно з МОЗ запустили реформу ВЛК, яка дає можливість проходити медогляд у будь-якому цивільному закладі охорони здоров'я за власним вибором.

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