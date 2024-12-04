Померла шведська принцеса: що про це відомо

На 88-му році життя померла принцеса Швеції Біргітта.

Принцеса Біргітта була членом шведської королівської родини та однієї з чотирьох сестер короля Швеції Карла Густава XVI.

Вона була одружена з принцом Йоганном Георгом Гогенцоллерном і єдиною із сестер, що вийшла заміж за людину князівського походження, завдяки чому зберегла свій королівський статус і шведський титул "Королівська Високість". У шлюбі у них народилося троє дітей – двоє синів та дочка.

Принц Йоганн Георг та принцеса Біргітта розійшлися 1990 року, хоча й залишилися у шлюбі. Вона жила на острові Майорка в Іспанії, а її чоловік жив у Мюнхені. Він помер 2016 року.

Принцеса Біргітта Шведська у день свого весілля, 25 травня 1961 року / Фото: Getty Images

Принцеса Біргітта займалася гольфом та благодійністю за межами Швеції та була почесною членкинею правління Королівського шведського товариства гольфу. Також вона мала своє власне змагання з гольфу на Майорці, де вручали трофей принцеси Біргітти. Змагання відбувалися на її домашньому полі для гольфу.

Принцеса Біргітта Шведська та принцеса Маргарета місіс Амблер / Фото: Getty Images

Про причини її смерті подробиці поки що не повідомляються. Найімовірніше, це літній вік.

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