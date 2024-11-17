Померла японська принцеса: що про неї відомо

Здоров'я королівської особи нещодавно погіршилося після інсульту та пневмонії, перенесених на початку цього року.

Принцеса Юріко – дружина брата імператора Хірохіто. Вона померла в токійській лікарні у п'ятницю, 15 листопада, після того, як її здоров'я різко погіршилося, повідомили CNN в Агентстві імператорського двору.

Принцеса Юріко / Фото: Associated Press

Офіційні особи палацу не вказали причини смерті, але японські ЗМІ повідомили, що вона померла від пневмонії. Юріко перенесла інсульт та пневмонію у березні цього року, але до цього моменту вела здоровий спосіб життя, зокрема займалася спортом та дивилася щоденні фітнесшоу по телевізору, пише People.

Окрім підтримки свого тіла у гарній фізичній формі, Юріко також любила читати та обожнювала дивитися бейсбол по телевізору. А у сонячні дні вона любила сидіти у своєму саду на свіжому повітрі.

Народилася принцеса Юріко 1923 року. У 18 років під час війни вона вийшла заміж за принца Мікасу - молодшого брата Хірохіто та дядька нинішнього імператора Японії Нарухіто. Пізніше вона згадувала, як жила в укритті зі своїм чоловіком і їхньою маленькою дочкою після того, як їхній будинок згорів під час американських бомбардувань Токіо, коли війна добігла кінця 1945 року. Мікаса та Юріко були батьками п'ятьох дітей, і Юріко пережила свого чоловіка та всіх трьох синів.

Принцеса Юріко / Фото: Associated Press

Вона служила королівській сім'ї, брала активну участь у громадському житті та займалася благодійністю.

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