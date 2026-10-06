Відкинуло на кілька метрів: смертельна ДТП забрала життя українки в Туреччині

ДТП в Аланії: загинула 34-річна українка / © скриншот

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У турецькому курортному місті Аланія сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, яка призвела до загибелі 34-річної громадянки України Асії Мачкалян. Жінка перебувала на мотоциклі, який зіткнувся з легковим автомобілем на одному з міських проспектів.

Про це повідомляє видання Akdeniz Gerçek.

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За даними місцевих правоохоронців, автопригода трапилася в районі Оба на проспекті Ататюрка. Автомобіль, за кермом якого перебував 37-річний чоловік, зіткнувся з мотоциклом під керуванням 25-річного водія.

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Зазначається, що внаслідок сильного удару двоколісний транспортний засіб перекинувся, а водія та його пасажирку відкинуло на кілька метрів. Обох постраждалих із тяжкими травмами терміново доправили до Навчально-дослідницької лікарні Аланії.

Попри зусилля медиків, 34-річна громадянка України Асія Мачкалян, яка їхала на мотоциклі як пасажирка, померла в лікарні від отриманих травм. Водій мотоцикла наразі перебуває в лікарні, де продовжує отримувати необхідне лікування.

ДТП в Аланії: загинула 34-річна українка / © скриншот

Керманича автомобіля затримали співробітники поліції. Наразі правоохоронні органи Туреччини з’ясовують усі обставини та деталі трагічної події.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва зіткнулися дві маршрутки. Серед постраждалих є дитина.

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