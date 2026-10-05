У Києві зіткнулися дві маршрутки: серед постраждалих є дитина (фото)

На місці ДТП

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У Святошинському районі Києва зіткнулися дві маршрутки. Серед постраждалих є дитина.

Про це повідомили у поліції столиці.

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«Аварія сталася сьогодні близько 11:30 на вулиці Симиренка. За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення двох маршрутних автобусів постраждали троє людей, серед яких — дитина», — йдеться у повідомленні.

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Потерпілим надається необхідна медична допомога, інформація про їхній стан уточнюється. На місці аварії працюють слідчі.

На місці ДТП

Нагадаємо, на Житомирщині водійка збила двох підлітків — один із них помер.

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