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У Києві зіткнулися дві маршрутки: серед постраждалих є дитина (фото)
Що стало причиною ДТП і хто її спровокував — з’ясовують правоохоронці.
У Святошинському районі Києва зіткнулися дві маршрутки. Серед постраждалих є дитина.
Про це повідомили у поліції столиці.
«Аварія сталася сьогодні близько 11:30 на вулиці Симиренка. За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення двох маршрутних автобусів постраждали троє людей, серед яких — дитина», — йдеться у повідомленні.
Потерпілим надається необхідна медична допомога, інформація про їхній стан уточнюється. На місці аварії працюють слідчі.
Нагадаємо, на Житомирщині водійка збила двох підлітків — один із них помер.
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