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Спровокував ДТП, а потім двічі вистрілив у військового: деталі вбивства в Одесі
В Одесі літнього чоловіка підозрюють у вбивстві 50-річного військовослужбовця після конфлікту на дорозі — за даними слідства, він спочатку вистрілив потерпілому в груди, а потім ще раз, коли той уже впав.
В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 50-річного військовослужбовця на Люстдорфській дорозі.
Подія сталася вранці 30 вересня. Під час патрулювання поліцейські виявили посеред проїжджої частини біля автомобіля Chevrolet тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями.
За даними слідства, підозрюваний — літній мешканець Дніпропетровської області — їхав автомобілем ЗАЗ та спровокував зіткнення з Chevrolet.
Після ДТП між водіями виник конфлікт. Як повідомляє Суспільне з посиланням на прокуратуру, чоловік дістав пістолет і вистрілив 50-річному військовослужбовцю в груди. Коли потерпілий упав, підозрюваний підійшов і здійснив ще один постріл — у шию. Військовий загинув на місці.
Поліцейські затримали чоловіка. Під час слідчих дій вилучили зброю, стріляні гільзи та інші речові докази, які направили на експертизу.
Затриманому повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Правоохоронці перевіряють кілька версій і встановлюють мотив убивства.
Нагадаємо, що раніше у Миколаєві конфлікт у тролейбусі закінчився стріляниною: п’ять вистрілів у чоловіка