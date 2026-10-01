Спровокував ДТП, а потім двічі вистрілив у військового: деталі вбивства в Одесі

Пістолет

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В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 50-річного військовослужбовця на Люстдорфській дорозі.

Подія сталася вранці 30 вересня. Під час патрулювання поліцейські виявили посеред проїжджої частини біля автомобіля Chevrolet тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями.

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За даними слідства, підозрюваний — літній мешканець Дніпропетровської області — їхав автомобілем ЗАЗ та спровокував зіткнення з Chevrolet.

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Після ДТП між водіями виник конфлікт. Як повідомляє Суспільне з посиланням на прокуратуру, чоловік дістав пістолет і вистрілив 50-річному військовослужбовцю в груди. Коли потерпілий упав, підозрюваний підійшов і здійснив ще один постріл — у шию. Військовий загинув на місці.

Поліцейські затримали чоловіка. Під час слідчих дій вилучили зброю, стріляні гільзи та інші речові докази, які направили на експертизу.

Затриманому повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Правоохоронці перевіряють кілька версій і встановлюють мотив убивства.

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Нагадаємо, що раніше у Миколаєві конфлікт у тролейбусі закінчився стріляниною: п’ять вистрілів у чоловіка

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