Мобілізований хасид уникнув фронту: стало відомо, де він служитиме в Україні

Йонатан Карлінський (у центрі) і посланець руху ХАБАД рабин Віглер / © Офіційний сайт ХАБАД

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Ізраїльський хасид Йонатан Карлінський, якого мобілізували в Україні після поїздки на Рош га-Шана до Умані, отримав призначення військовим лікарем в Одесі. Завдяки втручанню головного рабина Одеси він уникнув служби в зоні бойових дій поблизу Харкова.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

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49-річного Карлінського, якого затримали на українському кордоні, призначили військовим лікарем до медичного центру в Одесі. Медзаклад розташований неподалік від місцевої єврейської громади. До цього чоловік кілька тижнів побоювався, що його можуть направити до району бойових дій поблизу Харкова.

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Рішення про зміну місця служби було ухвалене в понеділок після безпосереднього втручання та дипломатичних переговорів.

Головний рабин Одеси та півдня України Авраам Вольф провів переговори з високими представниками українського військового керівництва, намагаючись врегулювати ситуацію. За допомогою мережі ХАБАДу (впливовий релігійний і філософський рух в ортодоксальному юдаїзмі) та завдяки взаємодії з військовим керівництвом рабину вдалося домогтися переведення Карлінського до Одеси.

Також для новопризваного військовослужбовця погодили спеціальні умови проходження служби, які називають українським аналогом служби «близько до дому».

Відповідно до нових домовленостей, Карлінський матиме духовну та матеріально-побутову підтримку, необхідну для дотримання ультраортодоксального способу життя.

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Єврейська громада Одеси забезпечуватиме військового регулярними поставками суворо кошерної їжі. Крім того, йому нададуть доступ до синагоги, мікви та інших громадських послуг.

Рішення про нове місце служби викликало значне полегшення серед близьких Карлінського. Його соратники висловили вдячність посланцю ХАБАДу рабину Вольфу та єврейській громаді, назвавши результат справжнім дивом.

«Ми від усього серця дякуємо рабину та громаді, які ані на мить не опускали рук. Ми відчуваємо величезне полегшення. Знання того, що він служитиме в безпечному місці, в оточенні теплої громади, яка подбає про всі його потреби, — це все, про що ми могли молитися», — йдеться в заяві.

Очікується, що протягом найближчих днів Карлінський розпочне переведення до медичного центру в Одесі. Для місцевої єврейської громади це рішення стало завершенням тривалого періоду невизначеності щодо подальшої служби чоловіка.

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Мобілізація хасида в Україні — останні новини

Нагадаємо, Карлінського мобілізували до ЗСУ після затримання на кордоні з Румунією. Оскільки він народився в Україні та має громадянство, а інформація про шістьох дітей не підтвердилася (у нього одна дитина), підстави для відстрочки відсутні. Через дефіцит медиків на фронті та його колишній армійський досвід Карлінського спершупризначили лікарем на тиловій базі під Харковом із наданням кошерного харчування та релігійних атрибутів. Ізраїльська та єврейські громади намагалися домогтися його звільнення, але безуспішно.

Омбудсмен Дмитро Лубінець спростував чутки про мобілізацію хасида прямо на кордоні, пояснивши, що чоловік виявився громадянином України, якого після перевірки обліку передали Нацполіції. Також він підтвердив, що чоловік має лише одну рідну доньку (ще двоє є дітьми дружини), а не шістьох, і наголосив на важливості дотримання закону та прав людини у цій ситуації.

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