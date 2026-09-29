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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1707
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1 хв

РФ вдарила по залізниці на Вінниччині, тисячі людей залишились без світла — перші деталі

Через пошкодження без електроенергії залишилися понад 15 тисяч споживачів.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Відновлення електропостачання

Відновлення електропостачання / © скриншот з відео

Внаслідок ворожої атаки на Вінниччині є влучання в обʼєкт залізничної інфраструктури.

Про це повідомила очільниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна у Telegram.

Посадовиця зазначила, що через пошкодження без електроенергії залишилися понад 15 тисяч споживачів.

«На місцях працюють усі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків атаки. На щастя, постраждалих немає», — резюмувала вона.

Нагадаємо, Росія посилила атаки на українські пасажирські поїзди реактивними безпілотниками. Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або знищено понад 500 локомотивів. Лише від початку року російські військові завдали ударів по 120 пасажирських вагонах, 304 локомотивах та 43 станціях.

Через посилення атак уряд затвердив нові правила роботи залізниці під час повітряних тривог. За «червоного» рівня небезпеки посадку й відправлення потягів призупинятимуть, а пасажирів відправлятимуть до укриття.

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