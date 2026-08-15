Lexus LM350h Іллі Павлюка / © Українська правда

Реклама

У Вінницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю бізнесмена Іллі Павлюка, якого журналісти раніше називали «тіньовим куратором» групи народних депутатів від «Слуги народу».

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Реклама

За даними співрозмовника видання, близько 18:00 на трасі М-30 поблизу села Садове Вінницького району зіткнулися Lexus LM350h, яким, за попередньою інформацією, керував Павлюк, Ford Edge та Volkswagen Passat.

Реклама

За словами правоохоронців, які прибули на місце аварії, бізнесмен нібито перебував у стані сп’яніння. Після проведення першочергових слідчих дій Павлюк, за даними джерела, проігнорував вимогу залишатися на місці ДТП.

Як пише УП, згодом за бізнесменом приїхав Mercedes Brabus, на якому він залишив місце аварії. Наразі правоохоронці проводять огляд місця ДТП та встановлюють усі обставини події.

За даними видання, Павлюка розшукують.

Інформація про стан сп’яніння Павлюка, обставини ДТП та його можливий виїзд із місця аварії наразі ґрунтується на даних джерел «Української правди» у правоохоронних органах.

Реклама

Хто такий Ілля Павлюк

Ілля Павлюк — чернівецький бізнесмен, який займається продажем курятини та транспортними перевезеннями. У 2020 році журналісти Bihus.Info повідомляли, що він може бути «тіньовим куратором» групи з близько 30 народних депутатів від «Слуги народу», яка, за даними журналістів, голосувала в інтересах бізнесмена Ріната Ахметова.

У 2019 році Павлюк був одним із керівників групи у виборчому штабі Володимира Зеленського та відповідав за координацію і фінансування регіональних представників його команди.

Нагадаємо, нещодавно у ДТП загинула директорка бізнес-напряму Eva Beauty Василина Петлицька. Вона понад 10 років працювала в компанії, пройшовши шлях від керівниці рекламного відділу до директорки окремого бізнес-напряму.

Новини партнерів