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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
2 хв

З Горіховим Спасом 2026 року: красиві привітання, листівки та картинки українською

Горіховий Спас завершує цикл трьох серпневих Спасів. Це світле свято символізує вдячність за врожай, мир, добробут і благословення для родини.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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З Горіховим Спасом 2026: привітання

З Горіховим Спасом 2026: привітання / © Pixabay

Ми підготували добірку найкращих привітань із Горіховим Спасом, які можна надіслати рідним, друзям, колегам чи знайомим.

Привітання з Горіховим Спасом своїми словами

Вітаю з Горіховим Спасом! Нехай Господь оберігає вашу родину, дарує мир, міцне здоров’я та щасливі миті. Бажаю, щоб у домі завжди панували любов, взаєморозуміння і достаток, а кожен день приносив добрі новини.

***

Щиро вітаю зі святом Горіхового Спаса! Нехай життя буде щедрим на радість, серце — спокійним, а душа — світлою. Бажаю благополуччя, родинного затишку, Божої ласки та здійснення всіх добрих мрій.

***

Зі святом! Нехай Горіховий Спас наповнить ваш дім теплом, ароматом свіжого хліба і щирими усмішками близьких. Бажаю миру, щастя, добробуту та міцного здоров’я на довгі роки.

***

Від щирого серця бажаю, щоб разом із Горіховим Спасом у ваше життя прийшли гармонія, удача та благословення. Нехай кожен день буде наповнений любов’ю, а всі труднощі залишаться в минулому.

***

З Горіховим Спасом! Нехай Господь береже вашу оселю від негараздів, дарує сили для нових звершень, а серце завжди буде сповнене віри, надії та добра.

Красиві привітання у віршах

З Горіховим Спасом вітаю щиро,

Хай буде в родині достаток і мир.

Хай щастя приходить до кожної хати,

А Бог допоможе життя будувати.

***

Нехай Господь вас береже,

Від смутку й лиха вбереже.

Хай Горіховий Спас принесе

Любов і щастя у кожне серце.

***

Хай колоситься щастям нива,

Життя хай буде особливо

Наповнене добром, теплом,

І світлом у серцях та домі.

***

Бажаю сонця і добра,

Щоб доля світлою була.

Нехай Господь благословляє,

А серце радості зазнає.

Короткі привітання з Горіховим Спасом

З Горіховим Спасом! Миру, здоров’я та Божого благословення!

***

Нехай у вашому домі завжди панують любов, достаток і затишок!

***

Щасливого свята! Добра, радості та світлих новин!

***

Божої опіки, міцного здоров’я і мирного неба!

***

Зі святом! Хай кожен день буде щедрим на щастя!

Листівки з Горіховим Спасом

Листівки з Горіховим Спасом / © ТСН

Листівки з Горіховим Спасом / © ТСН

Листівки з Горіховим Спасом / © ТСН

Листівки з Горіховим Спасом / © ТСН

Листівки з Горіховим Спасом / © ТСН

Листівки з Горіховим Спасом / © ТСН

Листівки з Горіховим Спасом / © ТСН

Листівки з Горіховим Спасом / © ТСН

Листівки з Горіховим Спасом / © ТСН

Листівки з Горіховим Спасом / © ТСН

Листівки з Горіховим Спасом / © ТСН

Листівки з Горіховим Спасом / © ТСН

Листівки з Горіховим Спасом / © ТСН

Листівки з Горіховим Спасом / © ТСН

Листівки з Горіховим Спасом / © ТСН

Листівки з Горіховим Спасом / © ТСН

/ © ТСН

© ТСН

Якщо немає можливості привітати близьких особисто, надішліть красиву листівку у Viber, Telegram, Messenger чи WhatsApp. Доповніть її кількома щирими словами — така увага неодмінно подарує гарний настрій та зробить свято ще теплішим.

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