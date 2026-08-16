- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 107
- Час на прочитання
- 2 хв
З Горіховим Спасом 2026 року: красиві привітання, листівки та картинки українською
Горіховий Спас завершує цикл трьох серпневих Спасів. Це світле свято символізує вдячність за врожай, мир, добробут і благословення для родини.
Ми підготували добірку найкращих привітань із Горіховим Спасом, які можна надіслати рідним, друзям, колегам чи знайомим.
Привітання з Горіховим Спасом своїми словами
Вітаю з Горіховим Спасом! Нехай Господь оберігає вашу родину, дарує мир, міцне здоров’я та щасливі миті. Бажаю, щоб у домі завжди панували любов, взаєморозуміння і достаток, а кожен день приносив добрі новини.
***
Щиро вітаю зі святом Горіхового Спаса! Нехай життя буде щедрим на радість, серце — спокійним, а душа — світлою. Бажаю благополуччя, родинного затишку, Божої ласки та здійснення всіх добрих мрій.
***
Зі святом! Нехай Горіховий Спас наповнить ваш дім теплом, ароматом свіжого хліба і щирими усмішками близьких. Бажаю миру, щастя, добробуту та міцного здоров’я на довгі роки.
***
Від щирого серця бажаю, щоб разом із Горіховим Спасом у ваше життя прийшли гармонія, удача та благословення. Нехай кожен день буде наповнений любов’ю, а всі труднощі залишаться в минулому.
***
З Горіховим Спасом! Нехай Господь береже вашу оселю від негараздів, дарує сили для нових звершень, а серце завжди буде сповнене віри, надії та добра.
Красиві привітання у віршах
З Горіховим Спасом вітаю щиро,
Хай буде в родині достаток і мир.
Хай щастя приходить до кожної хати,
А Бог допоможе життя будувати.
***
Нехай Господь вас береже,
Від смутку й лиха вбереже.
Хай Горіховий Спас принесе
Любов і щастя у кожне серце.
***
Хай колоситься щастям нива,
Життя хай буде особливо
Наповнене добром, теплом,
І світлом у серцях та домі.
***
Бажаю сонця і добра,
Щоб доля світлою була.
Нехай Господь благословляє,
А серце радості зазнає.
Короткі привітання з Горіховим Спасом
З Горіховим Спасом! Миру, здоров’я та Божого благословення!
***
Нехай у вашому домі завжди панують любов, достаток і затишок!
***
Щасливого свята! Добра, радості та світлих новин!
***
Божої опіки, міцного здоров’я і мирного неба!
***
Зі святом! Хай кожен день буде щедрим на щастя!
Листівки з Горіховим Спасом
Якщо немає можливості привітати близьких особисто, надішліть красиву листівку у Viber, Telegram, Messenger чи WhatsApp. Доповніть її кількома щирими словами — така увага неодмінно подарує гарний настрій та зробить свято ще теплішим.