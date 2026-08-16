Сікорський зробив гучну заяву: Європі потрібен власний легіон із українськими ветеранами

Радослав Сікорський / © Associated Press

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Європі потрібна значно глибша військова інтеграція та власні постійні сили, які могли б доповнювати НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю виданню Kathimerini.

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Він зазначив, що Вашингтон уже багато років сигналізує про поступове зміщення стратегічного фокусу Сполучених Штатів у бік Індо-Тихоокеанського регіону.

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За словами Сікорського, США й надалі залишатимуться незамінною опорою колективної оборони та забезпечуватимуть унікальні технологічні й розвідувальні можливості. Водночас, на його думку, Європа повинна бути здатною самостійно виконувати основну роботу безпосередньо на місцях.

Глава польського дипломатичного відомства вважає, що для цього Європейському Союзу необхідні постійні сили, сформовані з досвідчених військових фахівців.

«Я рішуче виступаю за створення „Європейського легіону“ — цілеспрямованих, постійних сил, які могли б набирати досвідчених професіоналів із ширшої європейської родини, включаючи загартованих у боях ветеранів після війни», — заявив Сікорський.

Міністр наголосив, що йдеться не про формування альтернативи НАТО чи дублювання його структур. За його словами, така ініціатива має стати сильнішою європейською опорою всередині Альянсу.

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Сікорський також заявив, що Росія вже веде проти європейських суспільств активну гібридну війну. Йдеться, зокрема, про саботаж, дезінформацію, кібератаки та різноманітні провокації.

За його словами, Москва використовує доктрину «Маскування», яка передбачає застосування дезінформації, камуфляжу та операцій під чужим прапором.

Сікорський зазначив, що що гірше РФ виступає на полі бою в Україні, то агресивніше Кремль намагається дестабілізувати західні суспільства.

Водночас польський міністр висловив застереження щодо дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення російської агресії.

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«Будь-який довгостроковий мир у нашому регіоні не може бути встановлений без підтримки українців. Це має бути мир, який фактично підпишуть Київ і Москва», — підкреслив Сікорський.

Міністр додав, що Європа, зокрема Польща, повинна відігравати провідну роль за столом переговорів. Він пояснив це тим, що європейські країни щодня стають мішенями гібридних атак РФ.

Раніше повідомлялося, що Польща планує й надалі збільшувати чисельність армії, модернізувати озброєння та посилювати захист кордонів.

Ми раніше інформували, що колишній міністр оборони Польщі Маріуш Блащак розкритикував рішення щодо передавання Україні наступної партії ракет до американських систем протиповітряної оборони Patriot.

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