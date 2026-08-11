"Невелике вторгнення" до НАТО: яку країну Путін може атакувати далі

Яку ще країну може атакувати Путін / © Associated Press

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Володимир Путін може піти на подальшу ескалацію протистояння із Заходом, і протягом найближчих місяців завдати ударів по містах чи населених пунктах країн НАТО. Про це попереджають військові аналітики на тлі падіння російських крилатих ракет у Польщі та «прильотів» безпілотників у Румунії.

Про це пише Express.

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Росія випробовує НАТО: експерти попереджають про можливу ескалацію та обмежені удари по країнах Альянсу

За оцінками експертів, Москва вже випробовує реакцію Північноатлантичного альянсу, і намагається «намацати» межі. Колишній полковник британської армії Філіп Інграм зазначає, що Кремль фактично щотижня здійснює гібридні атаки на Європу:

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«Путін вже щотижня завдає ударів по Європі та НАТО. Не випадково ми бачимо дрони з вибухівкою в німецькому аеропорту в Лейпцигу, неідентифіковані дрони над німецькими, данськими та американськими військовими базами, а також деякими об’єктами критичної інфраструктури. Не випадково ми бачили російські винищувачі в повітряному просторі країн Балтії та російські ударні дрони в Польщі. Не випадково підводні кабелі стежать або перерізаються тіньовими флотами, які тягнуть якорі. Майже щоденні кібератаки, повідомлення про шпигунство та незрозумілі саботажі — все це, ймовірно, є нападом Путіна на нас».

Аналітики припускають, що Росія прагне максимально наблизитися до політичної межі застосування 5-ї статті Статуту НАТО про колективну оборону, водночас не викликати повномасштабного військового зіткнення. За словами ексофіцера британської армії Гаміша де Бреттон-Гордона, Путін може наважитися на «невелике вторгнення» до Латвії чи Естонії.

Паралельно Вашингтон попереджає, що Кремль може готувати збройне вторгнення на територію Польщі. Згідно із цими планами, російські та білоруські війська можуть здійснити обмежений перетин кордону, а об’єкти критичної інфраструктури, зокрема електростанції, можуть зазнати авіаударів, ракетних атак і нальотів безпілотників.

Джерела, близькі до президента Польщі Кароля Навроцького, повідомили виданню Onet, що США вже тривалий час попереджали Варшаву про такі ризики. Головна мета Кремля — спровокувати кризу, налякати Захід і змусити його припинити підтримку України.

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Водночас розрахунок Москви полягає в тому, що США тиснутимуть на Польщу з вимогою сісти за стіл переговорів, а не вступати у прямий військовий конфлікт.

Президент Литви Гітанас Науседа також підтвердив наявність даних про ризики точкових дій проти інфраструктури:

«Я не можу заперечувати, що в нас є така інформація, і що вона стосується кінетичних операцій. Не масштабних, але цілеспрямованих кінетичних операцій, які, дуже ймовірно, будуть спрямовані проти критичної інфраструктури».

За даними об’єднаного командування НАТО у Брюнсюмі, лише у липні кількість вильотів винищувачів Альянсу на перехоплення зросла більш ніж на 250% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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Старша наукова співробітниця Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) Натія Сескурія наголошує, що найбільш ймовірним сценарієм залишаються саме гібридні атаки «нижче порогу 5-ї статті»:

«Ця стратегія досі є ефективною для Кремля, оскільки вона дозволяє Росії випробувати механізми реагування на кризи НАТО та зібрати цінні розвідувальні дані про те, як функціонують радіолокаційні мережі, системи протиповітряної оборони та ланцюги прийняття політичних рішень в умовах таких криз, не викликаючи звичайної військової реакції, яка б завдала Москві серйозних витрат».

Путін хоче мобілізувати 500 тисяч росіян

Нагадаємо, Володимир Путін готує нову хвилю прихованої мобілізації близько 500 тисяч осіб, яку можуть розпочати після виборів до Держдуми РФ. За словами президента України Володимира Зеленського, головна мета Кремля — посилити війська на фронті та залякати країни НАТО ризиком масштабування війни і Третьої світової, щоб зменшити підтримку Києва.

Офіційного указу про мобілізацію не буде: чоловіків заманюватимуть на війну сумнівними контрактами й обіцянками безпеки в тилу, після чого відправлятимуть у «м’ясні штурми».

Щоб запобігти втечі з країни потенційних призовників, Росія планує повністю перекрити їм виїзд за кордон. Крім цього, для демонстрації хоча б якоїсь «перемоги» на фронті Москва залучає до війни до 50 тисяч військовослужбовців із Північної Кореї.

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