Чому ЗСУ складно знищити установки "Іскандер": Ігнат усе пояснив

Запуск ракети «Іскандер» / © Associated Press

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Пускові установки російських балістичних ракет «Іскандер» надзвичайно важко знищити через їхню високу мобільність. Вони приїжджають у темну пору доби чи за хмарної погоди, а після запуску ракети миттєво згортаються та покидають позицію.

Про це розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє hromadske.

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За словами Ігната, пускові установки «Іскандерів» є складними цілями для ураження через їхню мобільність.

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«Пускова „Іскандера“ — це мобільна система на колісній базі, яка приїжджає [на локацію] в певний час — коли, скажімо, хмарно або ніч, і не видно із супутників, — займає позицію і може якийсь час чекати команди. Потім команда „пуск“ — ракети ще у стратосферу не влетіли, а вони вже згортаються і їдуть геть. Тому знищити такі пускові непросто«, — пояснив представник Повітряних сил.

Він зазначив, що для знищення таких установок необхідні актуальні розвідувальні дані та високоточне озброєння.

Водночас Ігнат вважає ефективнішим зосереджуватися на ураженні підприємств, де виробляють російські ракети, а також на їхньому транспортуванні та місцях дислокації. За словами речника ПС, українські військові вже неодноразово проводили подібні операції.

Нагадаємо, за словами командувача СБС Роберт Бровді «Мадяра», Росія планує збільшити масовані удари по Україні до 200 балістичних і крилатих ракет за ніч, тоді як наразі максимум становить 77 ракет. Зменшити цей потенціал можна лише ударами по заводах із виробництва ракет.

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