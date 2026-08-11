Почему ВСУ сложно уничтожить установки "Искандер": Игнат все объяснил

Запуск ракеты «Искандер» / © Associated Press

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Пусковые установки российских баллистических ракет «Искандер» крайне трудно уничтожить из-за их высокой мобильности. Они прибывают в темное время суток или в облачную погоду, а после запуска ракеты мгновенно сворачиваются и покидают позицию.

Об этом сообщил начальник управления по связям с общественностью командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает hromadske.

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По словам Игната, пусковые установки «Искандеров» представляют собой сложные цели для поражения из-за их мобильности.

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«Пусковая установка „Искандера“ — это мобильная система на колесной базе, которая прибывает [на место] в определенное время — когда, скажем, пасмурно или ночью, и ее не видно со спутников, — занимает позицию и может некоторое время ждать команды. Затем команда „пуск“ — ракеты еще не вошли в стратосферу, а они уже сворачиваются и уезжают. Поэтому уничтожить такие пусковые установки непросто», — пояснил представитель Воздушных сил.

Он отметил, что для уничтожения таких установок необходимы актуальные разведывательные данные и высокоточное вооружение.

В то же время Игнат считает более эффективным сосредоточиться на нанесении ударов по предприятиям, где производятся российские ракеты, а также по их транспортировке и местам дислокации. По словам представителя ПС, украинские военные уже неоднократно проводили подобные операции.

Напомним, по словам командующего СБС Роберта Бровди «Мадяра», Россия планирует увеличить масштаб массированных ударов по Украине до 200 баллистических и крылатых ракет за ночь, тогда как в настоящее время максимум составляет 77 ракет. Уменьшить этот потенциал можно лишь ударами по заводам по производству ракет.

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