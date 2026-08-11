Не только ATACMS: какую еще баллистику Украина может получить от Турции

ATACMS (иллюстративное фото) / © Associated Press

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Украина закупает у Турции 70 баллистических ракет M39 ATACMS, а также 12 реактивных систем M270 MLRS и их боеприпасы. На этом фоне возникает вопрос, какие еще баллистические ракеты турецкого производства теоретически могли бы заинтересовать ВСУ.

Об этом рассказывает издание Defense Express.

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Турция является одной из немногих стран, самостоятельно производящих баллистические ракеты. В ее арсенале есть сразу несколько систем с разной дальностью, однако далеко не все из них могут быть доступны для экспорта.

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Tayfun и Yıldırım

Одной из мощнейших турецких разработок является семейство Tayfun. Известно по меньшей мере четыре варианта этих ракет, отличающихся размерами, дальностью и боевой частью.

По имеющимся данным, максимальная дальность разных версий составляет от 560 до 1500 км, а масса боевой части – от 500 кг до одной тонны. В то же время, точные характеристики ракет не раскрываются.

Вероятность их экспорта оценивается как невысокая. Турция, похоже, создает Tayfun прежде всего для собственных нужд, а продажа дальнобойных версий может быть ограничена правилами контроля за распространением ракетных технологий.

J-600T Yıldırım. / © Википедия

Другое семейство – J-600T Yıldırım, созданное в результате сотрудничества Турции с Китаем в 1990-х годах. Для разных его версий заявлена дальность в 150, 300, 900 и 2000 км.

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Впрочем, возможность передачи таких ракет Украине также считается небольшой, в частности, из-за их ограниченного количества и количества соответствующих пусковых установок в самой Турции.

Khan может быть наиболее реалистичным вариантом

Значительно больше шансов теоретически имеет экспортная баллистическая ракета Khan – версия турецкой Bora.

Ее максимальная дальность составляет 280 км, а боевая часть с готовыми поражающими элементами весит 470 кг. Заявленная точность – около 10 метров, что обеспечивает сочетание инерционной и защищенной спутниковой навигации.

По своим возможностям Khan можно сравнивать с ATACMS, при этом турецкая ракета имеет гораздо более тяжелую боевую часть.

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MBRL от Roketsan в ВСУ. / © Фото из открытых источников

Важно и то, что для запуска Khan используется универсальная мультикалиберная система MBRL производства Roketsan. Такая пусковая установка еще в 2023 году была замечена в Украине на вооружении 49-й отдельной артиллерийской бригады.

Остается ли эта система в Украине и используется ли сейчас, неизвестно. В то же время украинские военные, по меньшей мере, уже имеют опыт работы с MBRL. Это могло бы упростить освоение Khan в случае, если Украина в будущем закажет такие ракеты и дополнительные пусковые установки.

Ранее мы сообщали, что государственный департамент США официально одобрил масштабную перепродажу Украине американского вооружения из турецких военных запасов. Этот долгожданный контракт позволит украинским Силам обороны существенно нарастить плотность огня благодаря десяткам баллистических ракет и тяжелым гусеничным реактивным системам залпового огня.

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