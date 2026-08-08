Мощнее HIMARS: Украина выкупила турецкий арсенал ракет и кассетных боеприпасов

Турция продает Украине 70 баллистических ракет и тысячи кассетных боеприпасов / © ТСН.ua

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Государственный департамент США официально одобрил масштабную перепродажу Украине американского вооружения по турецким военным запасам. Этот долгожданный контракт позволит украинским Силам обороны существенно нарастить плотность огня благодаря десяткам баллистических ракет и тяжелым гусеничным реактивным системам залпового огня.

Об этом говорится в официальном протоколе работы Конгресса США.

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Детали контракта и причины продаж

Согласно американскому законодательству Государственный департамент передал документы на согласование в Конгресс еще 3 августа, поскольку первоначальная стоимость этого пакета вооружений составляет 255,9 миллиона долларов. Благодаря тому, что обе палаты находятся на длительных летних каникулах, пятнадцатидневный срок рассмотрения истечет автоматически, что позволит немедленно начать логистические процедуры.

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Сам пакет вооружения чрезвычайно мощный: Турция передает 12 пусковых установок M270 MLRS, 70 баллистических ракет M39 ATACMS и 2524 неуправляемых 227-мм реактивных снаряда M26 с кассетными боевыми частями. Кроме того, украинская артиллерия получит 47 тысяч кассетных снарядов M509A1 калибра 203 мм, идеально подходящих для тяжелых самоходных орудий советского образца 2С7 «Пион».

Главной мотивацией Анкары в этом соглашении стало желание выгодно избавиться от устаревших запасов оружия, чтобы перенаправить высвободившиеся финансовые ресурсы на закупку новейших систем и модернизацию собственной армии. Непосредственная транспортировка этой гигантской партии боеприпасов и техники будет производиться через специализированные турецкие, болгарские и американские логистические компании.

Смертоносные особенности ракет M39 ATACMS

Как пишет «Милитарный», приобретенная баллистическая ракета M39 ATACMS является первой базовой серийной модификацией в своем семействе, способной поражать цели на максимальной дистанции около 165 километров. Поскольку это оружие предыдущего поколения, оно использует исключительно автономную инерциальную систему наведения с лазерными гироскопами и не имеет современной привязки к спутниковым координатам GPS.

Однако отсутствие миллиметровой снайперской точности с лихвой компенсируется абсолютно разрушительной кассетной боевой частью, масса которой составляет 560 килограммов. Внутри одной такой ракеты плотно упаковано 950 обломочных суббоеприпасов типа M74, рассеивающихся над целью, превращая огромную территорию в зону сплошного уничтожения.

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Каждый суббоеприпас имеет форму сферы диаметром 75 миллиметров, весит около 500 граммов и предназначен для гарантированного поражения живой силы, небронированной техники и комплексов ПВО. Во время детонации один такой элемент образует более 260 вольфрамовых обломков, которые прошивают все вокруг на площади до 15 квадратных метров.

Благодаря такой специфике действия даже небольшое отклонение от эпицентра цели не спасает врага от серьезных потерь, ведь тысячи обломков накрывают позиции сплошным металлическим дождем. Это делает ракеты M39 идеальным оружием для уничтожения масштабных скоплений российской пехоты, вертолетных баз и развернутых систем противовоздушной обороны.

Чем M270 преобладает обычные HIMARS

В отличие от хорошо известных украинцам колесных систем M142 HIMARS, приобретенные в Турции установки M270 базируются на тяжелом гусеничном шасси, что обеспечивает им значительно лучшую проходимость на сложной почве или бездорожье. Однако их главное преимущество заключается в огневой мощи: M270 имеет двойную пусковую платформу, которая несет сразу два пакета боеприпасов.

Это означает, что одна такая установка способна одновременно выпустить две баллистические ракеты ATACMS или 12 реактивных снарядов за один залп, тогда как колесный HIMARS ограничен только одной ракетой или шестью снарядами. Получение 12 таких тяжелых машин фактически означает колоссальное удвоение мощностей ракетной артиллерии на тех участках фронта, где они будут развернуты.

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Напомним, в то же время Трамп снова отказал Украине в ракетах Patriot. Свою позицию он объяснил неотложными потребностями американской армии.

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