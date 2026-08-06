На Украину надвигается двойная опасность: какие города окажутся "красными", а какие накроет шквал (карта)

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Украине 7 августа / © ТСН

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Погода в Украине 7 августа погода будет неоднородной: пока в большинстве регионов будет стоять жара до +38, на западе и севере пройдут грозовые дожди с ливнями и долгожданным похолоданием.

Чего ожидать украинцам 7 августа — читайте в материале ТСН.ua.

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Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что 7 августа атмосферный фронт приблизится к западным областям Украины: в этих регионах следует ожидать грозовых дождей и понижения температуры, которая составит от +24 до +29 градусов тепла. По словам синоптика, на остальной территории пока сохранится жаркая погода с температурой до +32…+39 градусов выше нуля.

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В то же время, по словам Натальи Диденко, вечером 7 августа в западных и Винницкой областях, а также в отдельных северных районах возможны сильные ливни с градом и шквалами. В Киеве в этот же день будет жарко, до +34 градусов тепла, и большую часть времени сухо, но ближе к вечеру ожидается грозовой дождь, который местами будет переходить в ливень со шквальным ветром.

Диденко отмечает, что с 8 августа жара начнёт спадать, задержавшись лишь на юге и востоке, а уже 9 августа свежий воздух охватит всю страну.

По данным Укргидрометцентра, 7 августа в Украине ожидается переменная облачность. На большей части территории сохранится сильная жара: ночью столбики термометров будут показывать от +20 до +25 градусов тепла, днём воздух прогреется до +35…+38 градусов, и лишь в западных областях будет несколько прохладнее — около +27…+32 градусов тепла.

Погода в Украине 7 августа / © Укргидрометцентр

При этом днём на западе, севере, а также в Винницкой и Черкасской областях пройдут грозовые дожди, которые местами будут сопровождаться градом и шквальным ветром со скоростью 15–20 м/с. В этих регионах объявлен первый, желтый, уровень опасности. Непогода может вызвать затруднения в работе транспорта, коммунальных и энергетических служб.

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Синоптики предупреждают о шквалах и граде 7 августа / © Укргидрометцентр

На остальной территории сохранится сухая погода, а ветер изменит направление с южного на северное (5–10 м/с). Кроме того, 7 августа на большей части страны, а 8–9 августа в южных, большинстве центральных и ряде западных и северных областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине 7 августа / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 7 августа ожидается жаркая погода с температурой ночью +20…+25 градусов тепла, днём синоптики прогнозируют жару до +35…+38 градусов тепла. Ночь пройдет без осадков, днем ожидаются умеренные, местами сильные дожди с грозами.

Ветер будет южным с переходом на северный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с. В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +23 до +25 градусов тепла, днем ожидается сильная жара — до +35 градусов тепла.

В то же время синоптики предупреждают об опасных гидрометеорологических явлениях: 7 августа в Киевской области ожидаются грозы, в отдельных районах — град и шквалы со скоростью до 15–20 м/с. В регионе объявлен первый уровень опасности — желтый.

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Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Киевской области 7 августа / © Укргидрометцентр

Погода во Львове

7 августа в Львовской области погоду будет определять прохождение атмосферных фронтов с юго-запада. Синоптики прогнозируют в регионе облачность с прояснениями.

Также пройдут кратковременные грозовые дожди, местами сильные, кое-где возможен град.

Ветер будет северным и будет дуть со скоростью 7–12 м/с, местами возможны шквалы до 15–20 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +16 до +21 градуса тепла, днём синоптики прогнозируют от +24 до +29 градусов тепла.

Во Львове температура ночью составит от +18 до +20 градусов тепла, днём ожидается от +25 до +27 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 7 августа ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области будет колебаться:

ночью от +19 до +24 градусов тепла;

днём ожидается от +32 до +37 градусов тепла.

В городе Днепр столбики термометров будут показывать:

ночью от +21 до +23;

днём от +33 до +35.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 7 августа ожидается переменная облачность, без осадков, только днём на севере пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер будет переменного направления и будет дуть со скоростью 3–8 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +20 до +25 градусов тепла, днём ожидается от +32 до +37 градусов тепла.

В Одессе температура воздуха ночью составит от +22 до +24 градусов тепла, днём ожидается от +32 до +34 градусов выше нуля.

Температура морской воды составит от +23 до +24 градусов тепла.

Погода в Харькове

7 августа в Харьковской области и в самом Харькове ожидается переменная облачность без значительных осадков при слабом ветре переменных направлений (3–8 м/с).

В течение суток сохранится жаркая погода: ночью по области будет +19…+24, в городе ожидается от +20 до +22 градусов тепла. Днем температура воздуха достигнет +33…+38 в области и до +35…+37 в Харькове.

Ранее руководитель Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань рассказал, когда в Украину наступит похолодание.

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