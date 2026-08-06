РФ за неделю выпускает больше ракет, чем мы получаем за месяц: Федоров объяснил причину дефицита

Россия усилила ракетные атаки по Украине на фоне дефицита средств ПВО

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Украина столкнулась с критическим дефицитом ракет для ПВО , поскольку темпы российских обстрелов многократно превышают производственные возможности западного оборонного комплекса. Пока российская армия только за одну неделю выпускает по украинским городам больше ракет, чем наше государство получает от союзников за целый месяц.

Об этом заявил экс-министр обороны Михаил Федоров во время прямого эфира с общественным деятелем и своим бывшим советником Сергеем Стерненко.

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Темпы США и реалии войны

По словам бывшего чиновника, у Украины есть четко утвержденный план поставки, и ракеты стабильно поступают ежемесячно, однако реальность на поле боя кардинально отличается от этих расчетов. Интенсивность вражеских атак настолько высока, что имеющиеся ресурсы мгновенно иссякают.

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"В последние месяцы Россия выпускает больше в месяц или даже в неделю ракет, чем мы получаем за определенный период времени - за месяц или за несколько месяцев", - подчеркнул Федоров и комментарии по поводу критического дисбаланса сил.

Главная проблема состоит в том, что оборонно-промышленный комплекс Соединенных Штатов просто не успевает за столь невиданными темпами войны. Экс-министр объяснил, что Америка физически не способна производить оружие достаточно быстро «для того, чтобы обеспечить свои потребности и обеспечить наши потребности».

Пустые склады европейских стран

Альтернативным источником снабжения могли стать арсеналы европейских государств, однако общая ситуация на континенте оказалась крайне негативной. Даже экономически развитые страны-члены Евросоюза и НАТО имеют на своих балансах катастрофически малые резервы такого вооружения.

«Там есть члены НАТО с разумными экономиками, но у них может быть на складах 5 ракет, 10 ракет. Если это более 50 ракет, это уже невероятное», — подытожил Федоров и объяснил невозможность быстрых поставок из старых европейских запасов.

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Напомним, Федоров ответил, будет ли и дальше бороться за должность министра обороны , вернется ли в бизнес. По его словам, соответствующие предложения есть, но он пока не имеет морального права заниматься другими делами.

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