Федоров высказался о протестах после своей отставки: что заявил (обновлено)

Михаил Федоров / © ТСН

Реклама

Дополнено новыми материалами

Протесты граждан, возникшие после его отставки, свидетельствуют о том, что украинское общество остается активным, несмотря на обстрелы и постоянные трудности.

Об этом бывший министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал во время прямого эфира с общественным деятелем и его бывшим советником Сергеем Стерненко.

Реклама

Что протесты означают на самом деле — заявление Федорова

По его словам, такие проявления активности демонстрируют стремление людей к развитию, реформам и изменениям, а также их вовлеченность, несмотря на войну и сложные обстоятельства.

Реклама

«Протесты — это сигнал, что россиянам не удалось взять в плен нашу демократию. Люди активны, люди хотят развития, реформ, изменений, люди отслеживают происходящее в стране, несмотря на обстрелы, проблемы, которые возникают постоянно», — отметил он.

В заключение эксминистр выразил уверенность в будущем и неизбежном завершении боевых действий.

Почему Федоров не возглавил уличные протесты

Во время эфира Сергей Стерненко озвучил волнующие многих граждан вопросы: почему эксминистр не делает резких заявлений и не ведет людей на ходы. В ответ Михаил Федоров отметил, что хотел бы лично поблагодарить каждого, кто выражает свою позицию и поддерживает его или Украину. В то же время он объяснил причины своего отказа участвовать в уличных акциях.

«Моя оценка ситуации такова, что как только я бы где-то появился, это воспринималось бы многими украинцами, которые вышли не за меня, а за изменения в стране и за поддержку реформ, как определенные политические шаги, с моей стороны. И провокационные», — рассказал бывший глава ведомства.

Реклама

Говоря о причинах отсутствия резкой критики власти, экс-министр отметил, что мало кто из политиков или государственных служащих после отставки за последние годы продолжал публично общаться обществом, открыто рассказывать о существующих проблемах и объяснять истинные причины своего увольнения.

«Но если наша с вами задача остановить войну и сделать так, чтобы у нас было мирное небо, то мы сейчас с вами за что боремся? За то, чтобы были полномочия и возможность это делать в должности министра обороны, правильно? И у нас есть определенная точка, она органически так или иначе сложится, что мы будем понимать, все удалось или не удалось. И после этого я уже буду продолжать путь, как достигать целей, о которых всегда говорю в последнее время», — заметил Федоров.

Отставка Михаила Федорова — последние новости

Напомним, руководивший Минобороны последние полгода Михаил Федоров ушел в отставку 15 июля. После этого он подверг резкой критике Александра Сырского и подтвердил, что требовал его увольнения с должности главнокомандующего.

Из-за отставки Федорова во многих украинских городах прошли акции в его поддержку.

Реклама

Впоследствии Федоров заявил, что не выйдет на улицу к протестующим и не пойдет в оппозицию президенту Зеленскому.

Ранее мы писали, что источники в Офисе президента Украины ответили, вернут ли Федорова во главе Минобороны.

Новости партнеров