Виктор Ющенко получил новую должность: первые подробности

Виктор Ющенко занял новую должность

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Третий президент Украины Виктор Ющенко получил новую должность. Его избрали председателем Наблюдательного совета Национального музея Голодомора-геноцида.

Об этом сообщили в Министерстве культуры Украины.

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Виктор Ющенко возглавил Наблюдательный совет Национального музея Голодомора-геноцида

Первое заседание обновленного органа прошло в среду, 4 августа. В состав совета вошли 11 представителей научного сообщества, украинских общественных объединений, зарубежного украинства и международных организаций.

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Во время встречи участники избрали руководителя — Виктора Ющенко, занимавшего пост главы государства в 2005–2010 годах, а также обозначили приоритетные направления дальнейшей работы.

По словам вице-премьер-министра по гуманитарной политике и министра культуры Татьяны Бережной, ключевая задача Наблюдательного совета заключается в контроле за деятельностью заведения, создании постоянной экспозиции и завершении строительства второй очереди музейного комплекса.

«Развитие Национального музея Голодомора-геноцида — это наша ответственность перед погибшими, их потомками и будущими поколениями украинцев. Музей должен хранить имена и истории людей, развивать исследования, работать с молодежью и представлять правду о Голодоморе в мире», — отметила Татьяна Бережная.

В руководящий состав Наблюдательного совета также вошли Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине в 2014–2019 годах Роман Ващук как заместитель Виктора Ющенко и основательница и председательница Сети потомков Голодомора Ольга Сорока как секретарь совета.

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Виктор Ющенко подчеркнул, что среди первоочередных задач руководящего органа — мобилизация средств для достройки второй очереди комплекса.

«В воюющей стране об этом говорить непросто, ведь всегда есть более актуальные вопросы, которые нельзя игнорировать. Поэтому поиск финансирования имеет особое значение. К нему необходимо привлечь два мощных ресурса: национальный — возможности украинского бизнеса и экономики — и потенциал зарубежного украинства», — отметил он.

Вернут ли Федорова на должность министра обороны

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пока не планирует возвращать Михаила Федорова на должность министра обороны. Источник в Офисе Президента отметил, что возвращение исключено, поскольку временный исполняющий обязанности Хмара «нормально взялся за работу», а глава государства не спешит инициировать новую встречу.

Собеседник из ОП подчеркнул, что Зеленский ранее долгое время обсуждал с Федоровым дальнейшее сотрудничество, поэтому сейчас окончательное развитие ситуации остается неопределенным.

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В то же время, в команде Федорова заявляют, что окончательного решения о закрытии двери им не объявляли. Уже более трех недель в разных городах Украины проходят митинги граждан в поддержку бывшего главы ведомства с требованием вернуть его на должность.

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