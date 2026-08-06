Віктор Ющенко отримав нову посаду: перші подробиці

Віктор Ющенко обійняв нову посаду

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Третій президент України Віктор Ющенко отримав нову посаду. Його обрали головою Наглядової ради Національного музею Голодомору-геноциду.

Про це повідомили у Міністерстві культури України.

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Віктор Ющенко очолив Наглядову раду Національного музею Голодомору-геноциду

Перше засідання оновленого органу відбулося в середу, 4 серпня. До складу ради ввійшли 11 представників наукової спільноти, українських громадських об’єднань, закордонного українства та міжнародних організацій.

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Під час зустрічі учасники обрали керівника — Віктора Ющенка, який обіймав посаду глави держави у 2005–2010 роках, а також окреслили пріоритетні напрями подальшої роботи.

За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики та міністерки культури Тетяни Бережної, ключове завдання Наглядової ради полягає у контролі за діяльністю закладу, створенні постійної експозиції та завершенні будівництва другої черги музейного комплексу.

«Розбудова Національного музею Голодомору-геноциду — це наша відповідальність перед загиблими, їхніми нащадками та майбутніми поколіннями українців. Музей має зберігати імена й історії людей, розвивати дослідження, працювати з молоддю та представляти правду про Голодомор у світі», — зазначила Тетяна Бережна.

До керівного складу Наглядової ради також увійшли Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні у 2014–2019 роках Роман Ващук як заступник Віктора Ющенка та засновниця та голова Мережі нащадків Голодомору Ольга Сорока як секретарка ради.

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Віктор Ющенко наголосив, що серед першочергових задач керівного органу — мобілізація коштів для добудови другої черги комплексу.

«У країні, яка воює, про це говорити непросто, адже завжди є нагальніші питання, які не можна ігнорувати. Тому пошук фінансування має особливе значення. До нього необхідно залучити два потужні ресурси: національний — можливості українського бізнесу та економіки — і потенціал закордонного українства», — зазначив він.

Чи повернуть Федорова на посаду міністра оборони

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наразі не планує повертати Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Джерело в Офісі Президента зазначило, що повернення виключено, оскільки тимчасовий виконувач обов’язків Хмара «нормально взявся за роботу», а глава держави не поспішає ініціювати нову зустріч.

Співрозмовник з ОП підкреслив, що Зеленський раніше тривалий час обговорював із Федоровим подальшу співпрацю, тому зараз остаточний розвиток ситуації залишається невизначеним.

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Водночас у команді Федорова заявляють, що остаточного рішення про закриття дверей їм не оголошували. Уже понад три тижні у різних містах України тривають мітинги громадян на підтримку колишнього очільника відомства з вимогою повернути його на посаду.

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