- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 11
- Час на прочитання
- 2 хв
Яке 6 серпня свято — все про цей день, яке церковне свято
6 серпня, День вдячності працівникам сільського господарства. Віряни святкують Преображення Господа Бога І Спаса Нашого Ісуса Христа. До Нового року залишилось 152 дні.
6 серпня 2026 року — четвер. 1624-й день війни в Україні.
Яке свято 6 серпня
6 серпня віряни святкують Преображення Господа Бога І Спаса Нашого Ісуса Христа. Це одне з дванадесятих християнських свят, яке символізує явлення божественної слави Ісуса Христа. За Євангелієм, на горі Фавор Христос преобразився перед апостолами Петром, Яковом та Іваном: Його обличчя засяяло, а одяг став білосніжним. Це свято нагадує віруючим про духовне оновлення, силу віри та надію на спасіння. В Україні його також називають Яблучним Спасом, адже цього дня традиційно освячують у храмах яблука, виноград та інші плоди нового врожаю.
6 серпня в Україні святкують День вдячності працівникам сільського господарства. Свято, присвячене людям, які своєю щоденною працею забезпечують країну продовольством. У цей день висловлюють подяку агрономам, фермерам, механізаторам, тваринникам, садівникам, працівникам елеваторів та всім, хто працює на землі й робить вагомий внесок у розвиток аграрної галузі.
Також 6 серпня Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї (День Хіросіми). 6 серпня 1945 року американський бомбардувальник скинув на Хіросіму атомну бомбу, внаслідок чого загинули десятки тисяч людей, а багато тих, хто вижив, роками страждали від наслідків радіаційного опромінення. Через три дні аналогічного удару зазнало місто Нагасакі.
А ще 6 серпня Міжнародний день «Лікарі світу за мир». Дата обрана невипадково — вона збігається з річницею атомного бомбардування Хіросіми та нагадує людству про катастрофічні гуманітарні наслідки ядерної війни. Лікарі наголошують, що у разі застосування ядерної зброї жодна система охорони здоров’я не зможе надати допомогу всім постраждалим.