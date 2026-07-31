Яке свято 6 серпня 2026 року / © ТСН

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6 серпня 2026 року — четвер. 1624-й день війни в Україні.

Яке свято 6 серпня

6 серпня віряни святкують Преображення Господа Бога І Спаса Нашого Ісуса Христа / © pexels.com

6 серпня віряни святкують Преображення Господа Бога І Спаса Нашого Ісуса Христа. Це одне з дванадесятих християнських свят, яке символізує явлення божественної слави Ісуса Христа. За Євангелієм, на горі Фавор Христос преобразився перед апостолами Петром, Яковом та Іваном: Його обличчя засяяло, а одяг став білосніжним. Це свято нагадує віруючим про духовне оновлення, силу віри та надію на спасіння. В Україні його також називають Яблучним Спасом, адже цього дня традиційно освячують у храмах яблука, виноград та інші плоди нового врожаю.

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6 серпня в Україні святкують День вдячності працівникам сільського господарства / © pexels.com

6 серпня в Україні святкують День вдячності працівникам сільського господарства. Свято, присвячене людям, які своєю щоденною працею забезпечують країну продовольством. У цей день висловлюють подяку агрономам, фермерам, механізаторам, тваринникам, садівникам, працівникам елеваторів та всім, хто працює на землі й робить вагомий внесок у розвиток аграрної галузі.

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6 серпня Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї (День Хіросіми) / © Unsplash

Також 6 серпня Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї (День Хіросіми). 6 серпня 1945 року американський бомбардувальник скинув на Хіросіму атомну бомбу, внаслідок чого загинули десятки тисяч людей, а багато тих, хто вижив, роками страждали від наслідків радіаційного опромінення. Через три дні аналогічного удару зазнало місто Нагасакі.

6 серпня Міжнародний день «Лікарі світу за мир» / © pexels.com

А ще 6 серпня Міжнародний день «Лікарі світу за мир». Дата обрана невипадково — вона збігається з річницею атомного бомбардування Хіросіми та нагадує людству про катастрофічні гуманітарні наслідки ядерної війни. Лікарі наголошують, що у разі застосування ядерної зброї жодна система охорони здоров’я не зможе надати допомогу всім постраждалим.

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