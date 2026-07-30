РФ знищила в Києві завод американської компанії: The Guardian розкрило подробиці

Війна / © Associated Press

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Російська ракета знищила в Києві завод із виробництва дронів, який належить американській компанії Terminal Autonomy. Схоже, це перший випадок, коли Росія завдала удару по американській збройовій компанії.

Про це повідомляє The Guardian.

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За даними джерела, на заводі виготовляли високоточні дрони великої дальності. Вони здатні обходити російську РЕБ, оскільки на фінальній стадії польоту керування ними перебирає штучний інтелект. Згідно з державними записами, корпорацію зареєстрували у Делавері у 2023 році.

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«Ми використовуємо барражувальні боєприпаси зі штучним інтелектом та високоточні боєприпаси, які вже перебувають на активній службі проти ворожих засобів на передовій», — зазначено веб-сайті компанії.

Зазначається, що ані компанія Terminal Autonomy, ані Міністерство оборони України наразі не відповіли на електронні запити журналістів про коментарі. Подію прокоментував колишній високопоставлений офіцер розвідки США та автор книги «Четверта розвідувальна революція: майбутнє шпигунства та битва за порятунок Америки» Ентоні Вінчі.

«Росіянам байдуже, кому належить виробничий об’єкт. Він все одно залишається мішенню. Їм байдуже, американський він чи чиїсь інші», — зазначив Ентоні Вінчі.

Експерт також прокоментував нещодавню заяву Дональда Трампа про плани надати Україні ліцензію на виробництво зенітних ракет Patriot.

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«Я справді думаю, що якби ракети Patriot чи будь-яка американська система вироблялися в Україні, росіяни б націлилися на цей виробничий об’єкт», — запевнив Ентоні Вінчі.

Повідомляється, що першим про напад повідомило російське пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на Міноборони РФ. У матеріалі росіяни не вказували про американського власника, але зазначили, що на підприємстві працювали «фахівці українсько-американської компанії», і підтвердили випуск дронів AQ-400 Scythe та AQ-100 Bayonet. Джерело, знайоме з компанією, підтвердило, що внаслідок ворожої атаки ніхто з працівників не загинув.

Атака РФ на Україну 30 липня — останні новини

Нагадаємо, у Радушному в Криворізькому районі на Дніпропетровщині 30 липня внаслідок російського масованого удару загинули всі члени багатодітної родини.

А у ніч проти 30 липня російські війська завдали ракетного удару по Львову, внаслідок якого було пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

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Також ми писали, що унаслідок російської атаки на Київ одна людина загинула, ще двоє постраждали. Пожежі виникли в Оболонському та Святошинському районах столиці.

Київська область у ніч проти 30 липня зазнала масованої ворожої атаки. У Броварському районі удар зруйнував приватний будинок, поранивши п’ятьох людей, зокрема неповнолітнього.

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