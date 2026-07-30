У Радушному від удару РФ постраждала ще одна родина: сусіди витягли з-під завалів двох братів

«Врятували подушки»: розчулива історія порятунку двох братів під Кривим Рогом

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У Радушному під Кривим Рогом від російського удару, крім родини Воронових, постраждала родина Жукових. Щоправда, останнім пощастило — попри зруйнований будинок, вони залишился живі.

Про це пише місцеве видання «Свої. Кривий Ріг».

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Під завалами опинилися двоє дітей — 15-річний Влад і 6-річний Сашко. Сусідка Жукових, пані Наталя розповіла, як вони врятували дітей.

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«Був вибух. Ми вибігли на вулицю, почали перевіряти, чи всі живі, кому потрібна допомога. Бігли просто по вулиці, перевіряли кожний дім. Побачили зірваний дім. Ми підбігли, почали розгрібати завали. Розкидали дах, дістали старшого. Менший був ще нижче під ліжком. Бо ліжко було двоярусне. Поки діставали, загорілася хата. Усі сусіди почали з відрами гасити будинок. Полум’я було високе, ще й газ. Поки приїхали усі служби, ми змогли розкопати двох дітей. А тих 8 діточок і батьків (очевидно, йдеться про родину Воронових — Ред.) ходили слухали, але ніхто не відзивався», — зазначила Наталія.

Сергій Жуков розповів журналістам про стан врятованих синів та дружини. За його словами, дітей вже відпустили з лікарні.

У старшого, 15-річного Владислава, осколок в руці. У молодшого, 6-річного Сашка — травма шиї, подряпини.

«Його врятували подушки. Він любив обкладатися ними. І коли оце все сталося, синів скинуло з двоярусного ліжка, молодшого накрило подушками і матрацом. А зверху був старший. Ми їх відправили до родичів, будинок пропав. У дружини уламки в ногах, пів п’яти нема, але вона в мене розумничка», — зазначив батько родини.

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За його словами, будинок, де вони проживали, відновленню не підлягає.

Удар по Радушному — що відомо

Нагадаємо, у Радушному в Криворізькому районі на Дніпропетровщині 30 липня внаслідок російського масованого удару загинули всі члени багатодітної родини.

Артем і Олена Воронови разом із сімома меншими дітьми та онуком були вдома у момент удару російської ракети в Радушному.

Станом на цей час точно відомо, що загинули батьки й троє дітей.

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Доля ще п’ятьох дітей встановлюється, але шансів, що вони вціліли, нема. Оскільки під завалами знайшли фрагменти людських тіл, ймовірно, їх ще не ідентифікували. Від самого будинку Воронових нічого не залишилося.

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