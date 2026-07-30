У Польщі напали на українця через його акцент: від ударів він захищався велосипедом

Затримання нападника на українця в Польщі / © Повітове управління поліції у Вейгерово

Реклама

У польському місті Румя Поморського воєводства 31-річний місцевий житель напав на громадянина України з гострим предметом після того, як почув його іноземний акцент. Українець зміг захиститися, прикрившись велосипедом, і не зазнав поранень.

Про інцидент повідомило Повітове управління поліції у Вейгерово.

Реклама

За даними правоохоронців, напад стався в ніч на вівторок, 28 липня, після опівночі. Поліція отримала повідомлення про чоловіка, який тікав від нападника, озброєного гострим предметом, після чого на місце негайно прибув патруль.

Реклама

Як встановили слідчі, перед інцидентом між чоловіками відбулася розмова. Коли нападник почув іноземний акцент співрозмовника, він почав поводитися агресивно, став погрожувати йому та намагався завдати ударів гострим предметом.

«Громадянин України, захищаючись від ударів, прикрився своїм велосипедом», — повідомили у поліції, уточнивши, що внаслідок нападу було пошкоджено дві шини велосипеда, однак сам потерпілий тілесних ушкоджень не отримав.

Правоохоронці провели оперативні заходи, зібрали докази, проаналізували записи камер відеоспостереження та вже того ж дня затримали 31-річного підозрюваного.

Затриманий поліцією нападник на українця / © Повітове управління поліції у Вейгерово

У районній прокуратурі у Вейгерово чоловікові висунули обвинувачення у застосуванні насильства та погроз щодо особи через її національну належність.

Реклама

Суд задовольнив клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, і підозрюваного заарештували на три місяці.

У поліції зазначили, що за інкримінований злочин польське законодавство передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі правоохоронці затримали 40-річного чоловіка через його публікації у соціальних мережах. За версією слідства, він публічно закликав до вбивства та ображав президента України Володимира Зеленського.

Новини партнерів