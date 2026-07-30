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"Динамо" вдруге програло ПАОКу та вилетіло з Ліги Європи до Ліги конференцій
У третьому етапі відбору Ліги конференцій "біло-сині" позмагаються з переможеним у парі "Карабах" (Азербайджан) — ЦСКА Софія (Болгарія).
Київське "Динамо" поступилося ПАОКу в матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Тумба" у грецькому місті Салоніки завершився з рахунком 2:0.
Господарі поля відкрили рахунок наприкінці першого тайму — на 45+1-й хвилині точного удару з-за меж штрафного майданчика в дальній кут завдав Янніс Константеліас.
Одразу після перерви грецька команда збільшила свою перевагу в рахунку — на 48-й хвилині Константеліас оформив дубль, протягнувши м'яч до штрафного майданчика киян і влучно пробивши під праву стійку.
Відповісти бодай одним голом "біло-сині" так і не зуміли.
Огляд матчу ПАОК — "Динамо"
Буде додано незабаром.
Перша гра між командами відбулася 23 липня у польському Любліні й завершилася поразкою "Динамо" з рахунком 2:3.
Тож ПАОК тріумфував 5:2 за сумою зустрічей і вийшов до третього раунду кваліфікації Ліги Європи, де зіграє з переможцем протистояння "Гаммарбю" (Швеція) — "Андерлехт" (Бельгія).
"Динамо" ж продовжить виступи у третьому етапі відбору Ліги конференцій, де позмагається з переможеним у парі "Карабах" (Азербайджан) — ЦСКА Софія (Болгарія).
Матчі третього раунду кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 6 та 13 серпня. Переможці вийдуть до раунду плейоф відбору Ліги конференцій, а переможені вилетять з єврокубків.
Нагадаємо, "Динамо" розпочало новий єврокубковий сезон матчами з румунською "Університатею" з Клужа-Напоки. Обидва поєдинки завершилися внічию (0:0), а в серії пенальті підопічні Ігоря Костюка вибороли путівку до 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи.
Раніше повідомлялося, що фанати ПАОКа вивісили російський прапор на матчі з "Динамо" у кваліфікації Ліги Європи.