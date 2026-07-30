ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
187
Час на прочитання
2 хв

"Динамо" вдруге програло ПАОКу та вилетіло з Ліги Європи до Ліги конференцій

У третьому етапі відбору Ліги конференцій "біло-сині" позмагаються з переможеним у парі "Карабах" (Азербайджан) — ЦСКА Софія (Болгарія).

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
"Динамо"

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" поступилося ПАОКу в матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Тумба" у грецькому місті Салоніки завершився з рахунком 2:0.

Господарі поля відкрили рахунок наприкінці першого тайму — на 45+1-й хвилині точного удару з-за меж штрафного майданчика в дальній кут завдав Янніс Константеліас.

Одразу після перерви грецька команда збільшила свою перевагу в рахунку — на 48-й хвилині Константеліас оформив дубль, протягнувши м'яч до штрафного майданчика киян і влучно пробивши під праву стійку.

Відповісти бодай одним голом "біло-сині" так і не зуміли.

Огляд матчу ПАОК — "Динамо"

Буде додано незабаром.

Перша гра між командами відбулася 23 липня у польському Любліні й завершилася поразкою "Динамо" з рахунком 2:3.

Тож ПАОК тріумфував 5:2 за сумою зустрічей і вийшов до третього раунду кваліфікації Ліги Європи, де зіграє з переможцем протистояння "Гаммарбю" (Швеція) — "Андерлехт" (Бельгія).

"Динамо" ж продовжить виступи у третьому етапі відбору Ліги конференцій, де позмагається з переможеним у парі "Карабах" (Азербайджан) — ЦСКА Софія (Болгарія).

Матчі третього раунду кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 6 та 13 серпня. Переможці вийдуть до раунду плейоф відбору Ліги конференцій, а переможені вилетять з єврокубків.

Нагадаємо, "Динамо" розпочало новий єврокубковий сезон матчами з румунською "Університатею" з Клужа-Напоки. Обидва поєдинки завершилися внічию (0:0), а в серії пенальті підопічні Ігоря Костюка вибороли путівку до 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що фанати ПАОКа вивісили російський прапор на матчі з "Динамо" у кваліфікації Ліги Європи.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
187
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie