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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
90
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Збірна України з волейболу з боєм поступилася Польщі в історичному чвертьфіналі Ліги націй

"Синьо-жовті" виграли сет у чинних чемпіонів турніру, але не зуміли пробитися до півфіналу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Чоловіча збірна України з волейболу

Чоловіча збірна України з волейболу / en.volleyballworld.com

Чоловіча збірна України з волейболу поступилася команді Польщі у чвертьфінальному матчі Ліги націй, який відбувся у Китаї.

Поєдинок завершився перемогою поляків з рахунком 3:1 за сетами (25:22, 22:25, 25:20, 25:17).

Для збірної України це був перший в історії матч у плейоф Ліги націй. Поляки ж є чинними чемпіонами турніру, чинними чемпіонами Європи та бронзовим призером чемпіонату світу-2025.

У півфіналі Ліги націй збірна Польщі зустрінеться зі Словенією, а США зіграють проти Японії.

Наступний поєдинок збірна України з волейболу проведе вже у межах Євро-2026 проти Ізраїлю 10 вересня. Також суперниками "синьо-жовтих" на груповому етапі чемпіонату Європи стануть Польща, Болгарія, Північна Македонія та Португалія. Щоб продовжити боротьбу у плейоф, українцям потрібно фінішувати в топ-4 групи.

Континентальна першість відбудеться від 9 до 26 вересня 2026 року у Болгарії, Фінляндії, Італії та Румунії.

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Дата публікації
Кількість переглядів
90
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