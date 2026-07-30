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Збірна України з волейболу з боєм поступилася Польщі в історичному чвертьфіналі Ліги націй
"Синьо-жовті" виграли сет у чинних чемпіонів турніру, але не зуміли пробитися до півфіналу.
Чоловіча збірна України з волейболу поступилася команді Польщі у чвертьфінальному матчі Ліги націй, який відбувся у Китаї.
Поєдинок завершився перемогою поляків з рахунком 3:1 за сетами (25:22, 22:25, 25:20, 25:17).
Для збірної України це був перший в історії матч у плейоф Ліги націй. Поляки ж є чинними чемпіонами турніру, чинними чемпіонами Європи та бронзовим призером чемпіонату світу-2025.
У півфіналі Ліги націй збірна Польщі зустрінеться зі Словенією, а США зіграють проти Японії.
Наступний поєдинок збірна України з волейболу проведе вже у межах Євро-2026 проти Ізраїлю 10 вересня. Також суперниками "синьо-жовтих" на груповому етапі чемпіонату Європи стануть Польща, Болгарія, Північна Македонія та Португалія. Щоб продовжити боротьбу у плейоф, українцям потрібно фінішувати в топ-4 групи.
Континентальна першість відбудеться від 9 до 26 вересня 2026 року у Болгарії, Фінляндії, Італії та Румунії.