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Довбик офіційно змінив команду у чемпіонаті Італії
Артем на правах оренди приєднався до "Болоньї".
Італійська "Болонья" орендувала у "Роми" форварда збірної України Артема Довбика.
Про перехід повідомляється на офіційному сайті "Болоньї".
Орендна угода розрахована на один сезон і передбачає опцію повноцінного викупу футболіста.
За інформацією журналіста Джанлуки Ді Марціо, "Болонья" може викупити 29-річного українця в "Роми" за 18 мільйонів євро.
Довбик перейшов до римського клубу у серпні 2024 року з "Жирони" за 30,5 млн євро. Його контракт розрахований до літа 2029 року.
Минулого сезону Довбик забив 3 голи та віддав 2 асисти у 18 матчах за "Рому" в усіх турнірах.
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