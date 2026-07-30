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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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198
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Довбик офіційно змінив команду у чемпіонаті Італії

Артем на правах оренди приєднався до "Болоньї".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Артем Довбик

Артем Довбик / © Associated Press

Італійська "Болонья" орендувала у "Роми" форварда збірної України Артема Довбика.

Про перехід повідомляється на офіційному сайті "Болоньї".

Орендна угода розрахована на один сезон і передбачає опцію повноцінного викупу футболіста.

За інформацією журналіста Джанлуки Ді Марціо, "Болонья" може викупити 29-річного українця в "Роми" за 18 мільйонів євро.

Довбик перейшов до римського клубу у серпні 2024 року з "Жирони" за 30,5 млн євро. Його контракт розрахований до літа 2029 року.

Минулого сезону Довбик забив 3 голи та віддав 2 асисти у 18 матчах за "Рому" в усіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що український півзахисник Руслан Малиновський залишив "Дженоа" і став гравцем турецького "Трабзонспора".

Також ми розповідали, що український футболіст Олександр Зінченко залишив нідерландський "Аякс".

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Дата публікації
Кількість переглядів
198
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