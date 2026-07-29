Дотримав обіцянку: футболіст збірної Іспанії набив особливе тату після тріумфу на ЧС-2026

Марк Кукурелья / © Associated Press

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Захисник збірної Іспанії Марк Кукурелья набив татуювання із зображенням головного тренера національної команди Луїса де ла Фуенте після перемоги на чемпіонаті світу-2026 з футболу.

Раніше 28-річний футболіст пообіцяв, що зробить собі татуювання з обличчям головного тренера "Фурії Роха" у разі тріумфу своєї команди на Мундіалі.

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У фіналі іспанці в екстратаймах здолали Аргентину (1:0), після чого Кукурелья дотримав обіцянку. На рівні ліктя він набив тату з портретом де ла Фуенте, який рукою тримає виграний трофей.

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"Обіцянки дотримано", — повідомив захисник у соцмережах і додав фото зі зробленим татуюванням.

На ЧС-2026 Марк зіграв 8 матчів за збірну Іспанії, відзначившись трьома асистами.

Наступного сезону Кукурелья виступатиме за мадридський "Реал". Під час ЧС-2026 він перейшов до іспанського гранда з лондонського "Челсі". Вартість трансферу склала 55 мільйонів євро + 5 мільйонів євро бонусами.

Іспанія вдруге в історії стала чемпіоном світу з футболу. Вперше це сталося 2010 року — тоді "Фурія Роха" у фіналі в екстратаймах здолала Нідерланди (1:0).

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Раніше повідомлялося, що збірна Іспанії встановила історичний рекорд за найдовшою безпрограшною серією.

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