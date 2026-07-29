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Дотримав обіцянку: футболіст збірної Іспанії набив особливе тату після тріумфу на ЧС-2026
Марк Кукурелья зробив татуювання з обличчям головного тренера національної команди Луїса де ла Фуенте після тріумфу "Фурії Роха" на чемпіонаті світу 2026 року.
Захисник збірної Іспанії Марк Кукурелья набив татуювання із зображенням головного тренера національної команди Луїса де ла Фуенте після перемоги на чемпіонаті світу-2026 з футболу.
Раніше 28-річний футболіст пообіцяв, що зробить собі татуювання з обличчям головного тренера "Фурії Роха" у разі тріумфу своєї команди на Мундіалі.
У фіналі іспанці в екстратаймах здолали Аргентину (1:0), після чого Кукурелья дотримав обіцянку. На рівні ліктя він набив тату з портретом де ла Фуенте, який рукою тримає виграний трофей.
"Обіцянки дотримано", — повідомив захисник у соцмережах і додав фото зі зробленим татуюванням.
На ЧС-2026 Марк зіграв 8 матчів за збірну Іспанії, відзначившись трьома асистами.
Наступного сезону Кукурелья виступатиме за мадридський "Реал". Під час ЧС-2026 він перейшов до іспанського гранда з лондонського "Челсі". Вартість трансферу склала 55 мільйонів євро + 5 мільйонів євро бонусами.
Іспанія вдруге в історії стала чемпіоном світу з футболу. Вперше це сталося 2010 року — тоді "Фурія Роха" у фіналі в екстратаймах здолала Нідерланди (1:0).
Раніше повідомлялося, що збірна Іспанії встановила історичний рекорд за найдовшою безпрограшною серією.