ФІФА назвала найкращий гол ЧС-2026

Сідні Кабрал Лопес / © Associated Press

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Міжнародна федерація футболу (ФІФА) назвала найкращий гол чемпіонату світу-2026, який від 11 червня до 19 липня відбувся одразу в трьох країнах — США, Мексиці та Канаді.

Результати голосування оприлюднили на офіційному сайті ФІФА.

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Найкращим на турнірі визначили гол кабовердійця Сідні Кабрала Лопеса в матчі 1/16 фіналу проти Аргентини.

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В екстратаймах, на 103-й хвилині поєдинку, Кабрал зрівняв рахунок — 2:2. Він змістився з лівого флангу до штрафного майданчика "альбіселесте" та ефектним обвідним ударом закрутив м'яч у дальню "дев'ятку" воріт Еміліано Мартінеса.

"В момент, коли пройшов суперника, я побачив шпарину і подумав: "Давайте спробуємо". Я добре пробиваю з обох ніг. Помітив простір та цілив у верхній кут. Прицілився і дуже вдало пробив по м'ячу.

Коли подивився вгору та побачив, як він цілить у той верхній кут, я подумав: "Що я щойно зробив?" Я не міг у це повірити. Подивився на партнерів: усі кричали, хапалися за голову, були захоплені.

Я просто побіг без роздумів. Потім усвідомив, що забив видовищний гол на чемпіонаті світу. Всі просто мріють відзначитися на чемпіонаті світу, але забити таким чином, на такій великій сцені проти такого великого суперника — це було надзвичайно", — коментував свій гол кабовердієць.

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Незважаючи на найкращий м'яч турніру, збірній Кабо-Верде не вдалося пробитися до наступної стадії. Автогол на 111-й хвилині приніс аргентинцям перемогу з рахунком 3:2 та путівку до 1/8 фіналу.

Нагадаємо, переможцем ЧС-2026 стала збірна Іспанії, яка у фіналі в екстратаймах дотиснула Аргентину (1:0), яка після 90+3-ї хвилини грала в меншості через вилучення Енцо Фернандеса. Єдиний гол на 106-й хвилині забив Ферран Торрес.

Бронзові медалі ЧС-2026 здобула Англія, яка в надгольовому матчі за третє місце здолала Францію (6:4).

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