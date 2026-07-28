Виплати для ВПО до 28 липня: хто отримає кошти та які правила діють

Гроші для ВПО

Реклама

Грошова допомога для внутрішньо переміщених осіб надходить на банківські картки у два етапи щомісяця — перша хвиля виплат завершується до 15 числа, а друга припадає на період до 28. Липень не став винятком із цього графіку, тому вже у вівторок, 28 липня, частина переселенців отримає на свої рахунки кошти. Суми залишаються незмінними, дорослі одержують по 2 000 гривень, тоді як для дітей та людей з інвалідністю передбачено по 3 000 гривень.

Фінансування призначається адресно — лише тим громадянам, які відповідають критеріям потреби, і зазвичай розраховане на строк до 30 місяців від дня подачі звернення. Швидкість зарахування грошей на картку напряму залежить від оперативності роботи казначейської служби та банківських установ, які опрацьовують платежі.

Реклама

Нові правила нарахування допомоги

Цьогорічні правила нарахування допомоги містять важливі нововведення, запроваджені постановою Кабінету Міністрів №390 навесні. Вони суттєво полегшили умови для сімей із неповнолітніми дітьми, під час призначення виплат на дитину доходи батьків більше не беруться до уваги, якщо родина загалом відповідає критеріям щодо майнового стану та умов проживання чи навчання малечі.

Реклама

Водночас для безперебійного отримання коштів переселенцям необхідно вчасно інформувати ЦНАП або Пенсійний фонд про будь-які зміни в житті, наприклад, про переїзд чи поповнення в родині.

Інші програми підтримки для переселенців

Окрім базової щомісячної допомоги на проживання, для ВПО діють й інші державні програми підтримки. Зокрема, сім’ї можуть оформити спеціальну субсидію на оренду житла, якщо витрати на винайм перевищують п’яту частину їхнього сукупного доходу.

Також держава виплачує компенсації за пошкоджене внаслідок бойових дій майно, заохочує роботодавців фінансовими бонусами за працевлаштування переселенців та надає мікрогранти тим, хто прагне започаткувати власну справу.

Новини партнерів