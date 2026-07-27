Футболіст збірної України травмувався в матчі за німецький клуб — на скільки він вибув

Юхим Конопля / facebook.com/borussia.global

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Захисник збірної України Юхим Конопля, який нещодавно перейшов до "Боруссії" Менхенгладбах, травмувався в товариському матчі за німецький клуб.

26-річний українець не зміг дограти контрольний поєдинок проти клубу "Рот-Вайсс Ессен", який виступає у третьому за силою дивізіоні Німеччини.

Уже на 10-й хвилині зустрічі суперник жорстко влетів у праву коліно Коноплі, внаслідок чого українець залишив поле й одразу ж був замінений.

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Згодом клуб Юхима повідомив, що Конопля зазнав надриву медіальної колатеральної зв'язки правого коліна.

Через таке пошкодження захисник пропустить орієнтовно кілька тижнів.

Нагадаємо, Конопля приєднався до "Боруссії" Менхенгладбах влітку цього року, перейшовши з донецького "Шахтаря". Контракт Юхима з німецькою командою розрахований до 30 червня 2029 року.

Перший офіційний матч цього сезону "Боруссія" Менхенгладбах зіграє 23 серпня у Кубку Німеччини проти "Шотта".

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