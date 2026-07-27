"Динамо" звернулося до УЄФА через демонстрацію фанатами ПАОКа російського прапора

"Динамо" — ПАОК / © ФК Динамо Київ

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Київське "Динамо" звернулося до УЄФА через демонстрацію російського прапора фанатами грецького ПАОКа на трибунах під час першого матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2026/27.

Офіційне звернення український клуб опублікував на своєму сайті.

"Біло-сині" закликали керівництво європейського футболу відреагувати на ганебну провокацію уболівальників грецького клубу.

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"Перший матч 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА між київським Динамо та клубом ПАОК (Салоніки), що відбувся, позначився провокаціями з боку вболівальників грецького колективу, котрі на своєму секторі піднімали під час гри прапор російської федерації.

Звертаючи увагу на цей факт відповідних дисциплінарних органів Європейської футбольної спілки, ми також апелюємо до тих людей на трибунах, хто, на превеликий жаль, до кінця не усвідомлює всіх жахіть, що їх наразі переживає український народ через розв'язану росією повномасштабну війну.

Кожного дня у кривавому протистоянні з підступним ворогом гинуть найкращі сини та доньки України. Кожного дня наші міста і села піддаються терористичним бомбардуванням, що калічать долі багатьох сімей і забирають життя мирного населення, зокрема дітей. Ці та інші варварства здійснюються саме під тим триколором, яким уболівальники ПАОК вирішили присмачити свої емоції від футбольного дійства.

Показово, що навіть гравці грецького клубу, розуміючи всю ганебність вчинку своїх фанатів, звернулися до них із закликами прибрати російську символіку.

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Ми в київському "Динамо", як і всі наші співвітчизники, хочемо мирного співіснування в світі, де панують норми демократії, принципи та цінності загальнолюдської моралі. Наголошуємо на тому, що футбол має бути інструментом зближення країн і народів, що прагнуть до цивілізованих стосунків, і всіляко пропагуємо такий підхід.

Вочевидь, зайве нагадувати позицію УЄФА, який із початком російської агресії в Україні відсторонив усі команди рф від участі в континентальних змаганнях.

Напередодні матчу-відповіді між ПАОК і київським Динамо пропонуємо відповідальним особам вищої футбольної інституції Старого Світу виявити ту ж принциповість і послідовність, які демонструються ними щодо проявів расизму та ксенофобії, дати свою оцінку відвертим провокаціям на адресу нашого клубу і нашої країни, аби не допустити повторення провокацій" — йдеться у заяві київського клубу.

Матч у польському Любліні завершився поразкою "Динамо" з рахунком 2:3. Поєдинок-відповідь відбудеться у четвер, 30 липня, на стадіоні "Тумба" у грецьких Салоніках. Стартовий свисток пролунає о 20:45 за київським часом.

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Переможець цієї пари в 3-му етапі кваліфікації Ліги Європи зіграє з тріумфатором протистояння "Гаммарбю" (Швеція) — "Андерлехт" (Бельгія), а переможений у 3-му етапі відбору Ліги конференцій позмагаються з переможеним у парі "Карабах" (Азербайджан) — ЦСКА Софія (Болгарія).

Нагадаємо, "Динамо" розпочало новий єврокубковий сезон матчами з румунською "Університатею" з Клужа-Напоки. Обидва поєдинки завершилися внічию (0:0), але в серії пенальті підопічні Ігоря Костюка вибороли путівку до 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи.

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