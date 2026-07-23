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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
688
Час на прочитання
2 хв

"Динамо" програло ПАОКу в першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи

На два голи від киян грецька команда відповіла трьома результативними ударами.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Динамо"

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" зазнало поразки від грецького ПАОКа в першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2026/27. Через війну з російськими окупантами номінально домашній для українського клубу поєдинок відбувся на "Арені Люблін" у польському місті Люблін і завершився з рахунком 2:3.

"Біло-сині" відкрили рахунок уже на 3-й хвилині зустрічі — Володимир Бражко з лінії штрафного майданчика потужно пробив у лівий кут.

На 13-й хвилині ПАОК відігрався завдяки голу Янніса Константеліаса. А вже на 38-й хвилині Хрістос Зафейріс вивів грецьку команду вперед.

На старті другого тайму бронзовий призер чемпіонату Греції збільшив свою перевагу в рахунку — на 51-й хвилині точним ударом відзначився Баптіст Сантамарія.

Однак підопічним Ігоря Костюка вдалося скоротити відставання в рахунку до мінімуму — на 77-й хвилині Джастін Лонвейк відправив м'яч під дальню стійку після скидання від Віталія Буяльського.

Матч-відповідь відбудеться у четвер, 30 липня, у Греції. Стартовий свисток пролунає о 20:45 за київським часом.

Переможець цієї пари в 3-му етапі кваліфікації Ліги Європи зіграє з тріумфатором протистояння "Гаммарбю" (Швеція) — "Андерлехт" (Бельгія), а переможений у 3-му етапі відбору Ліги конференцій позмагаються з переможеним у парі "Карабах" (Азербайджан) — ЦСКА Софія (Болгарія).

Нагадаємо, "Динамо" розпочало новий єврокубковий сезон матчами з румунською "Університатею" з Клужа-Напоки. Обидва поєдинки завершилися внічию (0:0), але в серії пенальті підопічні Ігоря Костюка вибороли путівку до 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
688
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