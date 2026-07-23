Спонсор УФК Василь Костюк преміював українських каратистів за 24 медалі Юнацької ліги у Хорватії

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Про це повідомляється на офіційному сайті Української Федерації Карате.

Українська команда посіла перше місце у загальному медальному заліку турніру. Каратисти вибороли 24 нагороди: сім золотих, сім срібних і десять бронзових.

За результатами змагань Василь Костюк виплатив золотим медалістам по 800 доларів. Володарі срібних нагород отримали по 500 доларів, а бронзових — по 250 доларів.

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Серед учасників турніру в Поречі також були представники дитячої резервної збірної України з карате віком від 10 до 13 років. Цей унікальний для світового карате проєкт був створений з ініціативи Василя Костюка та фінансується ним.

У категорії U14 Україну представляли 12 членів резервної збірної. За словами головного тренера команди Олега Ястребова, боротьба у цій віковій групі була особливо напруженою. Попри високу конкуренцію, українські спортсмени поповнили медальний доробок команди: Валерія Асанова у ваговій категорії понад 52 кг та Артем Веклич у категорії до 40 кг здобули срібні нагороди.

“Завдяки ініціативі та підтримці Василя Костюка найсильніші юні спортсмени України отримують можливість системно представляти державу на міжнародних стартах, здобувати досвід великих турнірів та розвиватися у професійному спортивному середовищі вже з раннього віку”, - наголошують у пресслужбі УФК.

Нагадаємо, раніше бізнесмен Василь Костюк преміював клуб “Лідер” за перемогу на престижному турнірі Polish Open 2026 у польському місті Бєльсько-Бяла. Українські спортсмени здобули 15 золотих, 3 срібні та 11 бронзових медалей, посівши перше загальнокомандне місце.

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