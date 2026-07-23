Фото ілюстративне / © pixabay.com

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У п’ятницю, 24 липня, в Україні очікується помірно тепла погода з короткочасними дощами та грозами у більшості регіонів, а найпрохолодніше буде на заході країни.

Детальний прогноз погоди на 24 липня — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Українська синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що 24 липня найпрохолодніша погода буде в західних областях України, на Сумщині, Полтавщині та в деяких районах Дніпропетровщини — там очікується вдень від +17 до +20 градусів тепла.

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На решті території України температура повітря становитиме від +20 до +24 градусів тепла, у східних областях та на Одещині буде дещо тепліше — там стовпчики термометрів показуватимуть від +24 до +28 градусів тепла.

«Дощі пройдуть більш інтенсивні у західних областях України, ймовірні часом сильні зливи, на решті території в п’ятницю — атмосфера грайлива, можливі короткі локальні дощі. Звісно, все одно красиве синє небо і сонце лагідне будуть радувати», — прогнозує Діденко.

У Києві 24 липня пройдуть короткочасні дощі. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть близько +23…+24 градусів тепла.

Водночас синоптикиня зауважує, що цими вихідними почне теплішати там, де було прохолодно, а у понеділок подекуди стовпчики термометрів показуватимуть до +30…+32 градусів тепла. Окрім того, Діденко повідомляє, що спека до України почне повертатися на початку серпня.

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За даними Українського гідрометцентру, 24 липня буде хмарно із проясненнями.

Вночі на заході та сході, вдень в Україні, крім більшості південних областей, місцями пройдуть короткочасні дощі із грозами. Вітер буде переважно північний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме від +10 до +15 градусів тепла, на півдні та сході країни до очікується до +19, вдень повітря прогріється до +21…+26 градусів тепла.

В Карпатах вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +5 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +12 до +17 градусів тепла.

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Погода в Україні 24 липня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Україні. Вдень 24 липня у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікується грози. У цих регіонах оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — попереджають синоптики.

Синоптики попереджають про грози у кількох областях України 24 липня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині та у місті Києві 24 липня очікується мінлива хмарність. Ніч пройде без опадів, проте вдень місцями очікуються короткочасні дощ, по області гроза.

Вітер буде північний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

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Температура повітря по області вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +21 до +26 градусів тепла.

У Києві вночі температура повітря становитиме від +13 до +15 градусів тепла, вдень очікується близько +25 градусів.

Погода у Львові

На Львівщині 24 липня погоду визначатиме вплив висотної улоговини, повідомляють синоптики.

Загалом по області та у місті Львові буде хмарно з проясненнями. Очікуються короткочасні дощі із грозами, вдень подекуди випаде град. Вночі та вранці зберігатиметься слабкий туман.

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Вітер буде західний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі по області становитиме від +7 до +12 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +16…+21 градуса тепла.

У Львові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +9 до +11 градусів тепла, вдень — +17…+19 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро на 24 липня синоптики прогнозують хмарну погоду із проясненнями, без істотних опадів.

Вітер буде північно-західний та дутиме зі швидкістю 3-8 м/с.

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Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від +13 до +18 градусів тепла;

вдень від +22 до +27 градусів тепла.

У місті Дніпро стовпчики термометрів показуватимуть:

вночі від +16 до +18 градусів тепла;

вдень від +22 до +24 градусів вище нуля.

Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 24 липня буде мінлива хмарність, без істотних опадів.

Вітер дутиме північний зі швидкістю 7-12 м/с.

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Температура повітря по області вночі становитиме від +13 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +28 градусів вище нуля.

В Одесі вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +16 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +24 до +26 градусів тепла. Температура морської води коливатиметься від +21 до +22.

Погода в Харкові

На Харківщині 24 липня буде мінлива хмарність. Ніч пройде без опадів, проте вранці та вдень ймовірні короткочасні дощі, місцями із грозами.

Вітер буде північної чверті та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

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Температура повітря по області вночі коливатиметься від +12 до +17 градусів тепла, вдень очікується від +22 до +27 градусів тепла.

У Харкові температура повітря вночі коливатиметься від +14 до +16 градусів тепла, вдень очікується від +24 до +26 градусів тепла.

Раніше синоптик попередив, що наприкінці липня до України прийде циклон, який принесе похолодання, зливи та грози, а на початку серпня знову стане тепліше, та високих температур не буде.

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