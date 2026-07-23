Молодша на 19 років дружина Танчинця показала, які стосунки має з його 8-річним сином від першого шлюбу

Сергій Танчинець і його дружина Юліана / © instagram.com/yuliana_koretska

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Дружина лідера гурту «Без Обмежень» Сергія Танчинця Юліана Корецька показала, які стосунки має з його сином від першого шлюбу.

Після весілля зіркової пари шанувальники не припиняють цікавитися, як склалися її взаємини з дітьми музиканта від першого шлюбу. Нарешті обраниця артиста сама відповіла на це запитання. У своїх Instagram-історіях вона поділилася рідкісними кадрами з 8-річним Лук’яном. Виявилося, що вони із задоволенням проводять час разом під час літніх канікул. Ба більше, Юліана не приховує, що особливо чекає цього періоду.

«Прекрасні. За „шипучками“ ось їздили на днях. Люблю літо, бо вони приїжджають на два місяці канікул — так веселіше», — відповіла Юліана.

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Юліана Танчинець з сином Сергія Танчинця / © instagram.com/sergii_tanchynets

Разом із відповіддю Юліана опублікувала відео з поїздки автомобілем. На кадрах вона проводить час із сином чоловіка в невимушеній атмосфері. Судячи з ролика, між ними панують легкість, взаєморозуміння та гарний настрій.

Після розлучення з першою дружиною Ганною Сергій Танчинець побудував нові стосунки з піарницею Юліаною Корецькою. Пара офіційно узаконила свої стосунки, а нині дедалі частіше ділиться моментами сімейного життя.

Нагадаємо, нещодавно Юліана Танчинець замилувала їхніми солодкими поцілунками з коханим й публічним зверненням.

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