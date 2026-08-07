День ангела 14 серпня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 14 серпня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 14 серпня

14 серпня 2026 року привітайте з іменинами Аркадія, Василя, Володимира, Матвія, Миколу, Олександра, Олексія, Семена, Федора, Єву.

Аркадій — давньогрецьке походження, означає «житель Аркадії». В дитинстві терпеливий. В дорослому віці стає відповідальним.

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Василь — давньогрецьке ім’я, перекладається як «цар». В дитинстві оптимістичний. В дорослому віці стає життєлюбним.

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Володимир — старонімецьке коріння, тлумачиться як «володіє світом». В дитинстві благородний. В дорослому віці стає охайним.

Матвій — давньоєврейське походження, означає «дарунок від Бога». В дитинстві скромний. В дорослому віці стає принциповим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець народів». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «захисник». В дитинстві сміливий. В дорослому віці стає щирим.

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Олексій — давньогрецьке походження, означає «помічник». В дитинстві комунікабельний. В дорослому віці стає енергійним.

Семен — давньоєврейське ім’я, перекладається як «почутий Господом в молитві». В дитинстві має добре розвинену інтуїцію. В дорослому віці стає працьовитим.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «подарунок Бога». В дитинстві ніжний. В дорослому віці стає доброзичливим.

Єва — давньоєврейське походження, означає «дає життя». В дитинстві норовлива. В дорослому віці стає врівноваженою.

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День ангела 14 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 14 серпня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, дарує сили, здоров’я та веде світлою дорогою життя.

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Щиро вітаю з іменинами! Бажаю миру в душі, радості в серці, щирих людей поруч і Божого благословення на кожен день.

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З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, захищає від негараздів і наповнює життя добром та щастям.

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Вітаю зі святом! Бажаю міцного здоров’я, здійснення мрій, душевного тепла та багато світлих моментів.

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Щасливого Дня ангела! Нехай у житті буде більше радості, любові, приємних зустрічей і приводів для усмішок.

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