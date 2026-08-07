- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 284
- Час на прочитання
- 2 хв
День ангела 14 серпня: кого та як вітати з іменинами
14 серпня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 14 серпня
14 серпня 2026 року привітайте з іменинами Аркадія, Василя, Володимира, Матвія, Миколу, Олександра, Олексія, Семена, Федора, Єву.
Аркадій — давньогрецьке походження, означає «житель Аркадії». В дитинстві терпеливий. В дорослому віці стає відповідальним.
Василь — давньогрецьке ім’я, перекладається як «цар». В дитинстві оптимістичний. В дорослому віці стає життєлюбним.
Володимир — старонімецьке коріння, тлумачиться як «володіє світом». В дитинстві благородний. В дорослому віці стає охайним.
Матвій — давньоєврейське походження, означає «дарунок від Бога». В дитинстві скромний. В дорослому віці стає принциповим.
Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець народів». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає впевненим у собі.
Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «захисник». В дитинстві сміливий. В дорослому віці стає щирим.
Олексій — давньогрецьке походження, означає «помічник». В дитинстві комунікабельний. В дорослому віці стає енергійним.
Семен — давньоєврейське ім’я, перекладається як «почутий Господом в молитві». В дитинстві має добре розвинену інтуїцію. В дорослому віці стає працьовитим.
Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «подарунок Бога». В дитинстві ніжний. В дорослому віці стає доброзичливим.
Єва — давньоєврейське походження, означає «дає життя». В дитинстві норовлива. В дорослому віці стає врівноваженою.
День ангела 14 серпня — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, дарує сили, здоров’я та веде світлою дорогою життя.
***
Щиро вітаю з іменинами! Бажаю миру в душі, радості в серці, щирих людей поруч і Божого благословення на кожен день.
***
З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, захищає від негараздів і наповнює життя добром та щастям.
***
Вітаю зі святом! Бажаю міцного здоров’я, здійснення мрій, душевного тепла та багато світлих моментів.
***
Щасливого Дня ангела! Нехай у житті буде більше радості, любові, приємних зустрічей і приводів для усмішок.