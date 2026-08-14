Уколи чи таблетки для схуднення: що краще працює і які є побічні ефекти

Ozempic / © Associated Press

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Що краще для схуднення — таблетки чи ін’єкції? На тлі стрімкого поширення препаратів для зниження ваги, зокрема у Великій Британії, лікарі пояснили, чим відрізняються ці методи, кому вони можуть підходити та які побічні ефекти здатні спричиняти.

Про це повідомило видання Daily Mail.

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За даними дослідження Університетського коледжу Лондона (UCL), яке профінансувала Cancer Research UK, рецептурні засоби для схуднення використовують близько 1,6 млн дорослих британців. Понад 90% із них отримують такі препарати приватно, а не через Національну службу охорони здоров’я (NHS).

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На тлі популярності ін’єкційних препаратів на британський ринок виходять і нові засоби у формі таблеток. Однак лікарі наголошують: визначити, що краще для схуднення — таблетки чи уколи, — лише за способом застосування неможливо.

Лікарка загальної практики Сюзанна Вайлі пояснює, що лікування потрібно підбирати індивідуально, враховуючи стан здоров’я людини, її попередній досвід боротьби із зайвою вагою та можливість тривалий час дотримуватися призначеної терапії.

Популярні ін’єкційні препарати, зокрема на основі семаглутиду та тирзепатиду, впливають на гормональні механізми, пов’язані з апетитом і відчуттям насичення. Завдяки цьому людина може довше почуватися ситою та менше їсти. Такі препарати зазвичай вводять раз на тиждень.

Водночас ін’єкції можуть спричиняти побічні ефекти. За словами Вайлі, серед її пацієнтів траплялися нудота, блювання, закреп, діарея та інші симптоми з боку травної системи, особливо на початку лікування або після збільшення дози.

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Пероральні препарати також суттєво відрізняються між собою. Наприклад, орлістат зменшує всмоктування жирів із їжі та може спричиняти жирні випорожнення, раптові позиви до дефекації та діарею. Деякі пацієнти, за словами лікарки, переносять такі побічні ефекти гірше, ніж щотижневі ін’єкції.

Гастроентеролог Алан Десмонд наголошує, що у випадку препаратів GLP-1 форма застосування не є головним критерієм ефективності. Значно важливішими є конкретна діюча речовина, її доза та індивідуальна реакція організму. Тому таблетки не варто автоматично вважати слабшою альтернативою уколам — і навпаки.

Медики також застерігають, що однакова діюча речовина в таблетках та ін’єкціях не обов’язково означає однаковий результат для зниження ваги. Препарати можуть мати різні показання до застосування, тому самостійно замінювати одну форму іншою не слід.

Під час вибору терапії лікарі враховують також інші захворювання та препарати, які приймає пацієнт, можливі побічні ефекти й особисті уподобання. Комусь простіше пам’ятати про одну ін’єкцію на тиждень, тоді як іншим комфортніше щодня приймати таблетку.

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Фахівці наголошують і на важливості харчування під час такого лікування. Через пригнічення апетиту люди можуть споживати значно менше їжі, тому раціон має забезпечувати достатню кількість білка, клітковини, вітамінів та інших поживних речовин.

За словами Десмонда, особливу увагу варто приділяти білку, оскільки під час схуднення можлива втрата м’язової маси, а також клітковині, адже закреп є одним із поширених побічних ефектів препаратів GLP-1. Серед корисних продуктів він називає сочевицю, тофу і темпе, квасолю та нут, овес та інші цільнозернові продукти, а також ягоди й цілі фрукти.

Водночас препарати для схуднення не гарантують постійного результату після завершення терапії. За словами дієтолога Марка Гілберта, огляд досліджень GLP-1, проведений Оксфордським університетом, свідчить, що після припинення лікування вага може повертатися. Тому фахівці розглядають медикаментозну терапію разом зі змінами харчування та способу життя, а не як окремий спосіб контролю ваги.

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