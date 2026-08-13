Судини скажуть «дякую»: 10 продуктів, які можуть покращити кровообіг

10 продуктів для кращого кровообігу / © Associated Press

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Деякі продукти містять поживні речовини та рослинні сполуки, які можуть підтримувати здорову роботу кровоносних судин і кровообіг. Серед них — буряк, листова зелень, ягоди, жирна риба, горіхи та бобові.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

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Правильний кровообіг забезпечує клітини організму киснем і необхідними поживними речовинами. На здоров’я судин впливає не лише харчування, а й рівень фізичної активності, куріння, артеріальний тиск і показники ліпідів у крові.

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Американська асоціація серця у рекомендаціях за 2026 рік не виокремлює продуктів, які самостійно здатні розв’язати проблеми з кровообігом. Фахівці натомість радять будувати раціон на овочах, фруктах, цільнозернових продуктах, корисних джерелах білка та ненасичених жирах, водночас скорочуючи споживання продуктів із високим ступенем оброблення.

Буряк

Буряк містить природні нітрати, які в організмі частково перетворюються на оксид азоту. Ця речовина сприяє розширенню кровоносних судин і бере участь у регулюванні їхнього тонусу.

Систематичний огляд і метааналіз 2026 року засвідчили, що вживання неорганічних нітратів може позитивно впливати на роботу ендотелію — клітинного шару, що вкриває внутрішню поверхню судин. Сам буряк можна варити, запікати, використовувати для салатів і подавати як гарнір.

Шпинат та інша листова зелень

Природні нітрати також містяться у шпинаті, руколі, салаті та іншій листовій зелені. Дослідження пов’язують регулярне вживання таких овочів із кращими показниками роботи судин та артеріального тиску.

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Водночас зелень є джерелом калію, фолату, клітковини й антиоксидантних рослинних сполук. Додати її до раціону можна у складі салатів, омлетів, бутербродів та інших страв.

Чорниця та інші ягоди

Чорниця, полуниця, малина та ожина багаті на антоціани. Саме ці рослинні пігменти відповідають за характерні червоні, сині та фіолетові відтінки ягід.

Науковці продовжують вивчати, як антоціани впливають на судини. Метааналіз 2025 року, до якого увійшли 45 рандомізованих досліджень, показав, що ягоди можуть бути корисною складовою харчування для підтримання здоров’я судин. Причому вживати їх можна як свіжими, так і замороженими.

Апельсини та інші цитрусові

Цитрусові, зокрема апельсини та мандарини, містять вітамін С і флавоноїди. Потенційний вплив останніх на роботу судинної системи наразі також є предметом досліджень.

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Фахівці рекомендують за можливості обирати цілі фрукти, а не соки, оскільки разом із ними організм отримує клітковину. Окремої уваги потребує грейпфрут, адже він може взаємодіяти з певними лікарськими препаратами.

Лосось, сардини та інша жирна риба

Лосось, скумбрія, сардини та оселедець містять значну кількість омега-3 жирних кислот, зокрема ЕПК і ДГК. За результатами метааналізу рандомізованих досліджень, омега-3 можуть сприятливо впливати на функцію ендотелію.

Жирна риба також посідає важливе місце в середземноморському типі харчування, який вважають корисним для підтримання здоров’я серцево-судинної системи.

Волоські горіхи

Волоські горіхи містять ненасичені жири, рослинні омега-3 жирні кислоти, клітковину та низку біологічно активних сполук.

Метааналіз шести рандомізованих досліджень 2024 року за участю 250 осіб виявив покращення одного з показників функції ендотелію після вживання волоських горіхів. Водночас дослідники зазначили, що для підтвердження результатів необхідні додаткові наукові роботи.

Оскільки горіхи доволі калорійні, їх рекомендують їсти помірними порціями. Наприклад, невелику жменю можна додати до салату або каші.

Оливкова олія Extra Virgin

Оливкова олія містить багато ненасичених жирних кислот і є одним із основних джерел жирів у середземноморському раціоні.

За даними Американської асоціації серця, такий тип харчування може допомагати зменшувати ризик розвитку серцевих захворювань та інсульту. Оливковою олією, зокрема, можна замінювати продукти, в яких міститься багато насичених жирів.

Какао та темний шоколад

У какао містяться флаваноли — речовини, вплив яких на роботу кровоносних судин вивчали під час контрольованих досліджень. Метааналіз 18 таких робіт показав позитивний вплив флаванолів на вазодилатацію, тобто розширення судин.

Проте це не означає, що темний шоколад варто вживати у великих кількостях. Концентрація флаванолів залежить від конкретного продукту, а сам шоколад нерідко містить чимало цукру. Тому перевагу радять віддавати варіантам із більшим вмістом какао та дотримуватися помірності.

Часник

У складі часнику є сірковмісні сполуки, серед яких аліцин. Ці речовини можуть впливати на низку процесів в організмі. Крім того, часник є типовою складовою середземноморського раціону та дозволяє зробити смак страв виразнішим без додавання великої кількості солі.

Водночас приписувати часнику здатність «очищати» судини не варто — він також не може замінити лікування серцево-судинних захворювань. У великих кількостях часник і концентровані добавки на його основі здатні взаємодіяти з окремими препаратами, зокрема тими, що впливають на згортання крові.

Бобові

Квасоля, сочевиця, нут і горох забезпечують організм рослинним білком, клітковиною, калієм та магнієм. Регулярне вживання бобових відповідає принципам раціону, спрямованого на підтримання нормального артеріального тиску, показників ліпідів у крові та здоров’я серцево-судинної системи.

Бобові легко використовувати в повсякденному меню: їх додають до супів, салатів і рагу, а також готують із них різноманітні намазки.

Чому одного харчування недостатньо

Навіть корисні для серця та судин продукти не здатні самі по собі усунути проблеми з кровообігом. Дослідження окремих продуктів вказують на їхній можливий вплив на функцію ендотелію або розширення судин, тоді як інші мають значення передусім як частина повноцінного та збалансованого харчування.

Одним із раціонів, орієнтованих на здоров’я серцево-судинної системи, є середземноморська дієта. Вона передбачає вживання великої кількості овочів і фруктів, бобових, цільнозернових продуктів, горіхів, риби та оливкової олії. Натомість оброблене м’ясо, рафіновані вуглеводи, продукти з доданим цукром і високим ступенем оброблення рекомендують обмежувати.

Однак зміни в раціоні не замінюють медичного обстеження, якщо з’явилися певні симптоми. Зокрема, звернути увагу варто на постійно холодні кінцівки, зміну їхнього кольору, біль у стопах під час ходьби, раптовий набряк однієї ноги або оніміння, яке довго не минає. Такі прояви можуть бути пов’язані зі звуженням артерій, тромбами, діабетом чи іншими захворюваннями, тому потребують консультації лікаря.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що морепродукти можуть стати корисним доповненням до раціону завдяки високому вмісту білка, вітамінів, мінералів та омега-3 жирних кислот. Водночас деякі їхні види особливо цінують за поживні речовини, важливі для роботи серця, мозку та нервової системи.

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