Як підготуватися до обстрілів заздалегідь та вижити під завалами: поради від Юлії Паєвської («Тайри»)

Юлія Паєвська (Тайра). Фото @SuspilneNews

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Повномасштабна війна вимагає від кожного максимальної зібраності, адже загроза обстрілів залишається щоденною реальністю. Парамедикиня, волонтерка та військовослужбовиця Юлія Паєвська з позивним «Тайра» зазначає, якщо ви взагалі не хочете мати жодного стосунку до обстрілів, найрадикальніший спосіб — виїхати з країни, бо атаки триватимуть. А для тих, хто залишається вдома, критично важливо володіти чіткими практичними знаннями. У своєму інтерв’ю для «Суспільне Новини» вона детально розібрала, як завчасно підготувати власне помешкання, зібрати необхідне спорядження та діяти в критичних ситуаціях, якщо ворожий удар застав зненацька або ж людина опинилася під завалами.

Попередня розвідка території та підготовка житла до обстрілів

Підготовка до потенційних атак має починатися задовго до початку обстрілів і охоплювати не лише власне помешкання, а й весь прилеглий район.

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Першочергово варто докладно вивчити карту своєї місцевості та чітко знати розташування найближчих медичних закладів. У критичних умовах масштабних обстрілів державні лікарні можуть виявитися перевантаженими, тому у якості альтернативи можна розглядати ветеринарні клініки, адже базові медикаменти та принципи порятунку там аналогічні, а людський організм фізіологічно нічим не відрізняється від інших біологічних істот.

Необхідно навести лад у власному дворі та звернути увагу на автомобілі, які хаотично блокують проїзд. Заздалегідь знайшовши власників таких транспортних засобів, слід домовитися про коректне паркування, щоб у разі надзвичайної ситуації спецтранспорт та рятувальники могли безперешкодно під’їхати до будинку.

Важливим елементом безпеки є комунікація з сусідами, зокрема знайомство з тими, хто має бойовий досвід, працює лікарем чи рятівником, а також виявлення літніх людей і маломобільних мешканців, які пересуваються на кріслах колісних і потребуватимуть допомоги.

Безпосередня підготовка квартири включає обов’язкове перекриття газу та води перед потенційно небезпечною ніччю, а також повну заборону куріння. У безпечному місці, обраному за правилом двох стін — попри розуміння того, що проти прямих ракетних ударів стіни не захищають і єдиним порятунком залишається вчасний спуск в укриття, — обов’язково треба тримати набір для зламу з ломом і заздалегідь навчитися ним користуватися на випадок заклинювання вхідних дверей через вибухову хвилю.

Для екстреної евакуації з поверхів під час пожежі слід тримати біля вікна чи на балконі міцну мотузку або мотузкову драбинку, перевіривши надійність її кріплення до міцних конструкцій на кшталт батареї, що дозволить уникнути фатальних спроб стрибати з висоти.

Спорядження, одяг та індивідуальна аптечка

Під час обстрілу в помешканні обов’язково повинні бути базові речі для виживання, які допоможуть захистити тіло та впоратися з наслідками ударів.

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Особливу увагу слід приділити вибору правильного одягу та взуття. Одяг має бути щільним і цупким, щоб надійно захистити шкіру від гострих уламків скла та кутів, адже тонкі речі легко рвуться і не витримають контакту з порізами. Взуття обов’язково обирайте міцне, з гарною щільною підошвою, оскільки після вибухів на вулицях і в приміщеннях усюди буде розбите скло.

Не менш важливою є надійна теплоізоляція. Варто заздалегідь підготувати спальники, теплі ковдри та обов’язкові термоковдри у вигляді блискучої фольги . При серйозній крововтраті людський організм автоматично переходить в режим економії енергії і перестає зігрівати тіло навіть у літню спеку, через що поранені люди мерзнуть завжди.

Кожен член родини повинен мати власну індивідуальну аптечку. У ній обов’язково мають бути мінімум 3-4 якісні турнікети, перев’язувальні пакети та термоковдра. Усім цивільним вкрай важливо пройти курси тактичної медицини та регулярно поновлювати ці знання.

Окрему увагу потрібно приділити запасу життєво необхідних ліків . Люди з хронічними захворюваннями зобов’язані мати щонайменше двотижневий запас інсуліну, профільних гормонів щитоподібної залози чи препаратів від високого тиску, оскільки постійний стрес під час обстрілів різко підвищує тиск і може спровокувати інсульт. При цьому слід категорично уникати сильних наркотичних знеболювальних, які сильно спотворюють свідомість і не дозволяють людині адекватно оцінити власний стан після поранення. Щодо заспокійливих засобів обов’язково порадьтеся з лікарем, і це саме правило стосується домашніх тварин.

Поруч із місцем укриття завжди має знаходитися великий запас питної води. Вона критично необхідна тому, що при значній крововтраті потерпілий навряд чи зможе самостійно поставити собі внутрішньовенний катетер чи забезпечити необхідний інфузійний доступ.

Як діяти під завалами

Якщо трапилося найгірше і будинок зазнав руйнувань, у критичній ситуації вкрай важливо дотримуватися чітких і послідовних правил збереження життя.

У першу чергу необхідно надійно захистити дихальні шляхи, оскільки густий пил та чадний газ від можливих пожеж становлять смертельну небезпеку. Для цього слід використовувати якісний респіратор, керуючись відомим правилом цивільної безпеки, спочатку маску надягає дорослий на себе, а вже потім на дитину чи людину поруч. Якщо знепритомніє дорослий, дитина самостійно впоратися не зможе, тому найстарший і найстійкіший член групи дбає про власну безпеку, а одразу після цього — про інших людей або навіть домашніх тварин.

Після захисту дихальних шляхів уважно огляньте себе, щоб оцінити стан і за потреби зупинити кровотечу. Якщо відкрилася кровотеча з кінцівки, слід негайно накласти турнікет. Важливо пам’ятати, що грудну клітину та живіт тампонувати не можна — такі кровотечі зупиняють шляхом щільного притискання чистою футболкою або наявним перев’язувальним пакетом. Якщо ж у руках чи ногах відчувається різке заніміння за відсутності видимої крові, це може свідчити про травму хребта, тому рухатися в такому разі треба максимально обережно.

Особливу увагу слід звертати на небезпеку синдрому тривалого стиснення, або краш-синдрому . Якщо будь-яка кінцівка опинилася затиснутою важкою бетонною брилою довше ніж дві години, через відсутність нормального кровообігу тканини починають руйнуватися. Знімати уламок без попередньо накладеного джгута вище місця стиснення категорично заборонено, інакше токсичні речовини різко підуть у тіло і людина загине від загальної інтоксикації. Про точний час перебування під завалом і затиснення кінцівки обов’язково треба попередити рятувальників , а на час очікування допомоги слід триматися якнайнижче до підлоги, де легше дихати.

У жодному разі не намагайтеся самостійно зсунути з себе важкі брили , навіть якщо на перший погляд вони здаються рухомими, адже це може спричинити зсув і обвалення всієї стіни. Натомість подавайте рятувальникам помітні сигнали , блимайте ліхтариком або екраном мобільного телефона, економлячи його заряд, голосно свистіть або ритмічно стукайте по металевих предметах і батареях.

Строго дотримуйтеся режиму «хвилини тиші». Коли рятувальники припиняють роботу і вимикають усю техніку, щоб почути звуки з-під завалів, голосно кричіть, співайте або стукайте. Протягом решти часу обов’язково припиняйте кричати, вимикайте мобільний телефон та економте кожну краплю дихання і фізичні сили.

Щойно з’явиться найменша можливість зв’язку, негайно зателефонуйте до служби спасіння за номером 101, чітко назвіть свою адресу і повідомте, що ви живі. Після цього зв’яжіться з кимось із сусідів чи знайомих, які живуть найближче до будинку, щоб вони змогли швидко прибігти на місце події та показати рятувальникам, у якій саме квартирі або частині будівлі ви перебували.

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